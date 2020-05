Paralizado, el programa de útiles escolares gratuitos

Mazatlán, Sin.- El programa de útiles escolares gratuitos está paralizado, sin embargo, es un hecho que se va llevar a cabo para el próximo ciclo escolar 2020-2021, aseguró Roberto Lem González.

El representante de los papeleros en la zona sur comentó que la última reunión con funcionarios de Gobierno del Estado fue a mediados de marzo, pero con la emergencia sanitaria del Covid-19 las negociaciones quedaron en "stand bay".









Tuvimos algunos encuentros, pero no hemos avanzado lo suficiente porque ellos no están laborando al 100% en la oficinas de gobierno, he tenido algunas llamada con el director del programa, pero lo que avanzamos, hace dos meses se paró todo Roberto Lem González.









Lem González recordó que el año pasado el registro de proveedores empezó la tercera semana de mayo, por lo que espera que todo vuelva a la normalidad a partir de este fin de mes.









El programa se va a dar, pero necesitamos sentarnos para hacer los acuerdos para el próximo ciclo, porque todo esto va a cambiar, tenemos que ver las bases, pero no se tendrá ningún problema en la operación y el presupuesto ya está asignado Roberto Lem González.













Expresó que para el ciclo escolar 2019-2020, el presupuesto para útiles será de 60 millones de pesos y se beneficiará a 475 mil estudiantes de escuelas públicas de nivel básico preescolar, primaria y secundaria.

Indicó que gobierno del estado cubrió a finales de marzo el pago de adeudos a casi todos los proveedores, aunque pudieron quedar algunos pendientes.

El comerciante recordó que en este ciclo escolar se entregaron 467 mil 261 paquetes a estudiantes de nivel básico que representó una cobertura de canje del 85% y casi de un millón de paquetes en el caso de los uniformes escolares.

















