Panteones reciben a familias enteras en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ramos, arreglos, globos, veladoras y comida, es algo de lo que las personas llevan a sus difuntos madres durante los festejos del 10 de mayo en los diferentes panteones del puerto de Mazatlán.

La algarabía de los nietos y de los hijos se desbordaba al poder visitar a las madres que ya no se encuentran en el mundo terrenal, pero indudablemente se sentía la vibra de las personas y el gusto por acompañar a la reina del hogar.

Una familia que se encontraba en el panteón municipal número 2 de Mazatlán asegura que suelen estar todo el día durante este tipo de festividades, pues pese a que su señora madre ya no se encuentra en este mundo, le gustaría ver a todos juntos durante el día de las madres.

"Venimos cada año desde que mi señora madre falleció hace 12 años. Es una tradición de nosotros, sobre todo porque ella era muy alegre le gustaba pasar con todos el día de las madres, y así que ahora nos reunimos aquí todos, y comemos juntos y le dejamos las flores y los globos, para nosotros es especial este día", aseguró Hansel Camargo, quien visitaba el panteón municipal de Mazatlán.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Había quienes visitaban en familia y se quedaban todo el día, algunas personas entraban rápido a dejar su ramo de flores mientras recitaban una oración a la lápida de su amada progenitora, pues algunas personas que acudieron ya no residen en el puerto de Mazatlán, y ahora solo vienen de visita.

"Por el tiempo que tenemos no nos podemos quedar, más que nada porque trabajamos y ya no vivimos aquí en Mazatlán, tenemos poco tiempo para pasarla aquí, pero llegamos con mi señora madre, no podía dejar pasar el día sin traerle su arreglo, su globito, y su veladora, y claro que le rezamos aquí, encomendándonos a ella", comentó Adelaida Barrón, quien acude al panteón directamente desde Culiacán.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El lado triste

Pese a que algunos van al panteón para visitar a su señora madre, hay madres quienes acuden a los panteones para visitar la tumba de sus hijos, pues prefieren pasar este día al lado de ellos que celebrándolo.

"Mi hija era lo que me convertía en madre, así que al no estar aquí conmigo, mi esposo y yo venimos a visitarla, es en donde paso cada 10 de mayo desde hace 2 años el día de la madre", comentó Raquel, quien visitaba el panteón.