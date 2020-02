En Sinaloa: El estigma de ser padres solteros

Culiacán, Sin.- ¡Soy un padre… a toda madre! dice medio en serio Josmar, un padre joven que fue abandonado por su esposa, cuando nació su segundo hijo.

Me puso los cuernos y yo no sabía que me engañaba, pero al nacer mi niño, al verlo, se decepcionó y no quiso ni darle pecho, no lo quería en una palabra.

Josmar

Su pequeño tiene un año con dos meses, su niña cuatro años y desde hace un año, él corre con su bebé a dejarlo a la guardería, luego a la pequeña al jardín de niños.

Es una rutina que me cansaba, pero que ahora, lo hago con mucho gusto, porque es lo que más amo en la vida: mis hijos. Mi mujer después de que nació el niño, nos abandonó porque ella pensaba que el bebé era del hombre con el que me engañaba, al verlo que se parecía a mí…simplemente se fue.

Josmar





Local Se manifiestan en contra de la separación funcional de Telmex

El alistar uniformes, morral y lonchera se une a miles de hombres y mujeres en Sinaloa ya que cada año se va presentado un incremento de la familia monoparental, integrada por uno de los miembros de la pareja y los hijos.

Durante los últimos años las familias de madres y padres solteros se han vuelto más comunes que las denominadas “familias convencionales”, y pese a que poco a poco los programas asistenciales van en su apoyo, todavía existen algunos resquicios en la sociedad que no los aceptan.

"Cuando un padre está a cargo de los hijos es más difícil que tenga permiso en su trabajo si uno de los hijos se enferma o que se los lleve al trabajo, hay una cuestión de discriminación de género", lamenta Josmar, quien es jefe de piso de una tienda departamental.

Local Necesario realizar más eventos turísticos en Culiacán

CULTURAL

Es evidente la disparidad de los porcentajes entre padres y madres solteras en Sinaloa, sin embargo, prevalece una cultura donde no es fácil para ninguno de ellos salir adelante con la crianza de los hijos, debido a que también suelen enfrentarse a la discriminación, ya que ante la sociedad siguen teniendo un estereotipo negativo.

Josmar señala que de entrada, quienes saben de su soltería, se burlan de él, lo tachan de “cornudo”.

Me dicen cornudo, se burlan y en mi trabajo, me dicen mandilón, que me busque una mujer para que cuide a mis hijos.

Josmar

El aumento de número de familias monoparentales, ya sea por conflictos en la pareja provocando ruptura en la misma o por elección, como una decisión concreta y firme en la crianza del infante sin la presencia de uno de los padres, hace evidente que en la actualidad el protagonismo de estas nuevas familias en la sociedad, son particularmente admirables en el sentido de que a pesar de estar en una sociedad más exigente, más tecnológica, más avanzadas, madres o padres solteros, no se han quedado en lo ambiguo y han surgido de una manera abrumadora cumpliendo a cabalidad con sus roles y funciones.

Local En prisión preventiva el presunto autor del quinto feminicidio en Culiacán

HISTORIA DE MARIANA

Mariana es una madre de dos hermosas niñas, una ya adolescente, ha tenido que sortear una serie de dificultades, desde enfrentar un divorcio tormentoso, donde el marido le quería quitar a las niñas, hasta trabajar y estudiar y ser una madre ejemplar.

Mi entonces marido me quería quitar a las niñas, pero para que su madre se las llevara a Estados Unido, batallé mucho, gasté lo que no tenía, pero gracias a Dios mis hijas están conmigo y a diario busco ser la mejor madre y padre para que ellas sean gente de bien.

Mariana

Precisa que tiene que trabajar el doble, en el trabajo y en el hogar.

Era secretaria. Porque era madre soltera, así me lo hacía ver mí jefe, estaba esclavizada, a veces, no me permitía acudir a la escuela de mi hija. Ganaba poco, me decidí estudiar contabilidad, logré sacar mi título y obviamente un mejor empleo ahora que mi hija va a cumplir quince años, pero a donde quiera que te pares, ves a una madre soltera, ganando a veces el mínimo, otras ni a seguridad social llegan.

Mariana

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía –INEGI-, detalla que en el país el 18.5 por ciento de los hogares familiares son monoparentales, de los cuáles el 84 por ciento son encabezados por mujeres.

De acuerdo al último censo del INEGI, en Sinaloa hay 806 237 hogares, de ellos el 32 por ciento tienen jefatura femenina, es decir, 254 mil 560 hogares son dirigidos por una mujer y el 18 por ciento por un padre soltero.

Dirigir un hogar sin cónyuge o pareja puede representar una condición compleja debido a que no solo tienen la responsabilidad del cuidado o atención de sus hijos, sino también de otras actividades como el trabajo para el sostenimiento de su hogar u asumir la responsabilidad o hacerse cargo de una persona mejor de edad, en condiciones de soltería implica un doble esfuerzo, que cuando esta responsabilidad se comparte entre la madre y el padre.

Angélica Díaz Quiñonez

La iniciativa de Ley de Protección de Madres, Padres y Tutores Solteros del Estado de Sinaloa tiene como objeto que el poder ejecutivo promueva e implemente políticas públicas y acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres que tengan la condición de madre, padre o tutores solteros que asuman en su totalidad el sustento económico de sus hijas, hijos o personas pupilas hasta dieciocho años.

Su objetivo principal es lograr la plena inclusión a la sociedad de las personas beneficiarias de este ordenamiento, por medio de su acceso a los programas y políticas públicas que diseñen las autoridades competentes.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos





Me dicen cornudo, se burlan y en mi trabajo, me dicen mandilón, que me busque una mujer para que cuide a mis hijos.

Josmar, padre soltero





Era secretaria. Porque era madre soltera, así me lo hacía ver mí jefe, estaba esclavizada, a veces, no me permitía acudir a la escuela de mi hija.

Mariana, madre soltera





18.5 Por ciento de los hogares en México son monoparentales de acuerdo con el INEGI.





Lee más aquí ⬇