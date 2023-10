Nueva variante de dengue incrementa severidad de síntomas: Cuitláhuac González

Culiacán, Sin.- La variante de dengue tipo tres, recientemente identificada en el estado de Sinaloa, agrava los síntomas del padecimiento, afirmó el secretario de Salud del estado, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario recordó que hasta el momento se han detectado tres personas contagiadas con esta variante de la infección en el territorio sinaloense.

Especificó los municipios donde residen dichos casos, que son: Ahome, Navolato y otro al sur del estado.

"No podremos identificarlo a simple vista. No es algo que se detecte mediante las pruebas moleculares que se realizan en el laboratorio estatal, lo cual es importante para nosotros. Es crucial saber que los más susceptibles a esta variante son los niños, adolescentes y jóvenes que no han sufrido dengue," dijo.

Cuitláhuac Galindo detalló que los síntomas son los mismos, como el dolor en las articulaciones, fiebre, dolor de garganta, etc. No obstante, indicó que aunque el aumento del riesgo no es alarmante, el crecimiento de la mortalidad es notable.

Precaución

El secretario destacó que, a pesar de los pocos casos registrados, ya existe coordinación con los gobiernos municipales para implementar estrategias contra el dengue.

"Tenemos que cuidar también la mortalidad. No muchos van a salir adelante, pero de todas maneras, con esta variante no sabemos cómo responderá el estado. Recordemos que Sinaloa, tanto para el Covid-19 como para otras enfermedades, ha sido cambiante respecto al resto del país," explicó.