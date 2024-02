“No toqué el tema de las candidaturas con Claudia”: Rocha Moya

Culiacán, Sin. -El gobernador Rubén Rocha Moya aseveró que no tocó el tema de las candidaturas de Morena con Claudia Sheinbaum durante este fin de semana, sin embargo, dijo que la candidata presidencial, revisará la candidatura de un distrito que le causó inquietud respecto a quién será el candidato o candidata a la diputación federal.

Sin especificar de cuál distrito se trataba, el gobernador comentó que la lista de candidatos a diputados federales quedará lista entre hoy y mañana dado que este 15 de febrero inicia la etapa de registro de candidatos ante el INE.

Dijo que dicha lista tendrá cambios y que el distrito 01, el cual se disputa la secretaría de educación pública, Graciela Domingo y el diputado federal, Leobardo Alcantara, está seguro para la funcionaria del Estado.

“No toque el tema con Claudia, ella no está metida en ese tema, no todos los que estamos proponiendo van a quedar, pero va a haber ajustes ya me los platicaron algunos. Claudia se fue en la idea de un solo distrito, ella lo va a ver. No creo que tarde de hoy a mañana, tiene que salir”, dijo el mandatario.

Respecto a las candidaturas locales de diputaciones y alcaldías, Rocha Moya expuso que esa lista tendrá que esperar más tiempo y que únicamente quedaría definida entre hoy y mañana la relacionada con las diputaciones federales.

Agregó que la lista de candidaturas locales casi no tendría cambios debido a que no existe una alianza electoral con los partidos PT y Verde Ecologista.

“En México negocian con el PT y Verde y tienen que hacer ajustes particularmente en las candidaturas federales. La de locales, esa no va a tener tantos problemas, muy menores si los tiene y porque los vamos a inducir lo estamos viendo juntos” dijo.