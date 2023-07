"No tengo ningún espectacular ni quiero tenerlo" afirma Fernández Noroña en su vista a Mazatlán

Mazatlán, Sin. -"Yo no tengo ningún espectacular, aunque Milenio se empeñó en encontrar uno, que me digan dónde está para irlo a ver", aseguró Gerardo Fernández Noroña, coordinador de la Campaña Nacional de Afiliaciones del Partido del Trabajo, a la par que mencionó que los colegas morenistas seguían en deuda al no informar cuánto y de dónde han salido los recursos de su publicidad.

Al estar de visita en Mazatlán, una de las seis "corcholatas" del proceso interno Morena- PT- Verde, de dónde saldrá el abanderado del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, apuntó que desde antes de que iniciara dicho proceso, el 19 de julio, ya había mucha publicidad de algunos de sus compañeros, la cual no solamente se ha mantenido, sino que también se ha renovado e incrementado, por lo que pidió se haga público el monto de esa inversión y el origen de sus recursos.

También puedes leer. Un irresponsable e inhumano, califica Noroña a Yunes

"Pudiera ser que algún compañero, compañera esté hipotecando el movimiento (...) Claudia Sheinbaum dijo que la iba a retirar, aunque no visto que eso suceda, Adán Augusto dice que no sabe, que él no los está poniendo, nadie la visto trepado poniendo espectaculares, eso cierto, y dice que no sabe quién, curiosa declaración quién tenía la responsabilidad de la seguridad interna del país, en el caso de Marcelo dijo que era la editorial y la editorial ya dijo que no" señaló.

El aspirante de la candidatura de la presidencia de la República, agregó que el Partido del Trabajo excepcionalmente colocó algunos a propósito de la Campaña Nacional de Afiliaciones, los cuales no tienen su imagen, sino que era más bien una caricatura.

Alrededor de 500 personas asistieron a la plazuela Miguel Hidalgo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Había 10 en Tehuacán y lo retiró la compañera Araceli Celestino, hay una docena que costaron 161 mil pesos en Sonora, que retira a finales de mes la compañera Diana Karina", agregó.

En ese sentido, añadió que ha hecho lo propio al informar cuánto ha gastado en su recorrido.

"Todo mundo está informando, lo que llama la atención es que ahora resulta es que Ricardo Monreal y su servidor somos los que más hemos gastado. Hasta el 6 de julio informamos un millón 200 y el 80% del gasto era logística en asambleas", añadió.

Indicó que por el ritmo que trae en sus recorridos, el cual no se va a modificar, no va a llegar al tope de los 5 millones de pesos; sin embargo, a su consideración, apuntó, algunos de sus compañeros no está informando lo que realmente ha gastado, pues eso se ve en el tamaño de las asambleas que tienen con militantes y simpatizantes, ya que el costo que se genera tan solo rentar sillas y sonidos es variable en un evento de mil, cinco mil o 20 mil personas.

La corcholata continuará su gira en el estado por Culiacán y Ahome. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Encuentro Austero

Tras una rueda de prensa con medios de comunicación locales, Fernández Noroña sostuvo un encuentro muy austero en la plazuela Miguel Hidalgo, en la colonia Benito Juárez, en la que se reunieron algunas 500 personas.

Ante la multitud, firme con su estilo, al hablar cuál "standupero", hizo el llamado a acabar con la discriminación y el racismo y la violencia contra las mujeres, asimismo hizo hincapié sobre el movimiento de la Cuarta Transformación, el que aseguró va a gobernar por varias décadas y con el cual se podría lograr tener autosuficiencia alimentaria en el país, erradicar al trabajo infantil y tener acceso a la justicia.

"Estoy convencido de que hay que hacer una Asamblea del Pueblo para hacer una reforma a la Constitución para devolver al pueblo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, playas, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, bosques, selvas, sol, viento. Hacer otro poder judicial, porque no hay justicia para el pueblo, este poder está corrompido y se venden al mejor postor".

En dicha asamblea volvió a reafirmar sobre no tener ningún espectacular ni propaganda, pero lo que sí hizo fue invitar a la gente a que sean ellos quienes creen su propia propaganda desde sus casas con cartulinas hecha a mano donde inscriban la frase "Noroña es pueblo".

"No tengo ningún espectacular ni quiero tenerlo, pedirles que en su puerta, en su ventana, pongan una cartulina que diga 'Noroña es pueblo' la idea es que hacia finales de agosto haya un millón de hogares con la cartulina, de tal forma que se vea a quién está apoyando el pueblo de México".