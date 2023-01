No tenemos número ni nombres: SSP tras desaparición de personas en Jesús María

Culiacán, Sin.- A pesar de las múltiples denuncias que existen en redes sociales y que han llegado a el Sol de Sinaloa sobre personas que no encuentran a sus familiares, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoce que no tienen una cifra de personas no localizadas en la comunidad desde el pasado jueves, cuando la Sedena y la Guardia Nacional capturaron a Ovidio Guzmán López.

Por su parte el Secretario de Seguridad en Sinaloa Cristóbal Castañeda Camarillo señaló que están esperando que los pobladores les reporten las personas no localizadas con nombres para emitir la localización ya que el pasado sábado que estuvieron en la comunidad de Jesús María los invitaron a interponer las denuncias correspondientes.

Castañeda Camarillo explicó que se establecerá una mesa donde recibirán todas las solicitudes de personas no localizadas.

“Necesitamos saber a quién buscar, se va a establecer una mesa donde se van a recibir todas las solicitudes, no tenemos un número específico obviamente las personas que se localizaron sin vida derivado de este hecho fueron seis personas, sabemos que el Semefo ha estado entregando los cuerpos de las personas que ya han sido identificadas”.

El funcionario de seguridad aclaró que hasta el momento han sido identificadas solo seis personas fallecidas durante los hechos violentos en la ciudad, mismas que ya fueron entregadas a sus familiares después de ser reconocidos sus cuerpos en el Semefo.

Agregó que continúan los trabajos en la comunidad para identificar personas sin vida. Asimismo, dijo que elementos del Ejército permanecen en Jesús María realizando recorridos en estos operativos.

En caso de identificar más cuerpos sin vida o no identificados se trasladarán de inmediato a la Semefo, informó Rocha Moya.

Posteriormente, el Servicio Médico Forense hará todas las acciones que le pertenecen ante la ley para identificar a las personas y ayudar a los pobladores a identificar a sus familiares al igual que amigos no localizados desde hace cuatro días atrás.

Al terminar recalcó que no cuentan con un censo del total de personas no localizadas en Jesús María, ni mucho menos los nombres de las mismas.