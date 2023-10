No se descarta Ambrocio Chávez a una posición federal en proceso electoral 2024

Culiacán, Sin. -Quien fuera el coordinador del proyecto de Adán Augusto López como candidato a la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la 4T, el diputado local Ambrocio Chavez dijo no descartarse para aspirar a una senaduría o diputación federal.

Luego de que se emitiera la convocatoria de registro de candidatos por Morena a las posiciones federales, el legislador comentó que esperará indicaciones del Comité Directivo del partido, pues seguirá la línea que le marqué Morena.

“A esperar los tiempos y que Morena decida si nos postula o no nos postula, estaríamos checando la posibilidad”, manifestó.

El legislador dejó en claro que la convocatoria aún no se cierra y hasta que no se cierre quedaría definida su postulación.

“No me descarto ni me apunto, simplemente como actores políticos, estamos a la expectativa, vamos a apoyar en los mejores perfiles, ayudar al proyecto en la trinchera que sea”, dijo.