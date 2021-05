No lo hagas: 20 mil llamadas mensuales al 911 resultan falsas

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 20 mil llamadas se llegan a recibir mensualmente en el número de emergencias 911 a nivel local, de las cuales el 80 por ciento, es decir 16 mil, son falsas alarmas o bromas ofensivas, indicó Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil.

"Del 100 por ciento de las llamadas que entran al 911, casi el 80 por ciento son falsas, son bromas ofensivas, falsas alarmas o información incompleta", indicó.

Local Para darles certeza laboral, buscan creación de Instituto de Bomberos

Dijo que cuando una llamada se recibe, a todas se les da la atención, ya que no hay manera de clasificarlas como falsas o positivas hasta que se acude al lugar.

"Se le da la atención a todas y cada una de ellas, desde el momento en que tú haces una llamada al número de emergencias no hay la posibilidad de clasificarla como si fuera una llamada falsa o positiva", dijo.

Agregó que acudir a una emergencia de este tipo moviliza a unidades de diferentes corporaciones policiacas y de rescate, que pueden ser solicitadas al mismo tiempo en una emergencia real.

"Este tiempo de desplazamiento a una falsa alarma, pues también pudiese presentarse la situación donde una persona tuviese realmente la emergencia y no tengamos una unidad disponible por eso", agregó.

Por eso, exhortó a los ciudadanos a hacer buen uso del número de emergencias, ya que esto ayudará a brindar mejor atención y oportunas en emergencias reales.

"Invitar al ciudadano que haga buen uso de los números de emergencia, porque mucho se ve reflejado en el sentido de que, ¿qué sucede?, muchas veces por una broma, muevo no sólo una unidad médica, sino unidad policiaca o de bomberos o de emergencias, a donde no hay absolutamente nada o el domicilio no es correcto", exhortó.













Lee más aquí:

Local Refuerzan seguridad a candidatos en el sur de Sinaloa: SSP Local Transportistas de Mazatlán se quejan de descontrol en vialidades