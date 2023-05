No importa dónde produzcan el fentanilo, el estado tiene responsabilidad: CESP

Culiacán, Sin.- Luego de las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, en las que aseguran que en Sinaloa no se produce fentanilo y que solo se maquila, el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, señaló que aún así el estado mexicano tiene una responsabilidad.

Calderón Quevedo declaró que no importa la etapa de producción que se realiza en el territorio sinaloense, sino la distribución, comercialización y consumo de la droga que afecta seriamente al tejido social.

“A nosotros nos parece de la trinchera ciudadana que el debate no se debe centrar en eso, nos parece que el tema de fondo es si hay o no actividad ilícita, independientemente si es en su etapa de producción, distribución, tráfico, definiendo si hay o no una actividad ilícita el estado mexicano tiene que actuar independientemente que la maquilen, la manufacturen fuera del estado o fuera del país”, señaló Miguel Calderón.

Las autoridades estatales e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguran que el fentanilo no se produce en Sinaloa, ni en México, sino que viene de otros países como China y Colombia.

“Al final se produzca en China, se produzca en Sinaloa, en Yucatán o en Colombia no es el punto, nos preocupa que estén en las calles, que haya distribución y eso evidentemente si está sucediendo”, expresó el Coordinador General del órgano ciudadano.

Para frenar el consumo y narcomenudeo de esta droga es necesario que las fuerzas militares, la fiscalía y las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno continúen con los operativos de aseguramiento y decomiso de drogas, armas y narcolaboratorios.

“Nosotros creemos y lo ligamos con la agenda mínima para la no repetición de los evento del 5 de enero pasado, creemos que en Sinaloa está habiendo decomisos, la acción gubernamental está siendo muy evidente, no tenemos más que aplaudir que ese tipo de cosas sigan ocurriendo, sigan inhibiendo los actos delincuenciales”, sostuvo.

“En la medida que el Estado Mexicano actúe nosotros estaremos más satisfechos”.