No hay filas ni tumultos en Bancos del Bienestar, asegura delegado

Culiacán, Sin. -El Delegado de Programas Federales, Omar López Campos, señaló que no se han registrado largas filas o incidentes para recibir los apoyos económicos en las unidades del Banco del Bienestar.

Con 57 unidades operando en horario de oficina por servidores de la nación, López Campos señaló que las más de 700 mil personas que reciben un apoyo económico del gobierno federal no han tenido problemas para recibir el apoyo en los bancos del bienestar.

“Ya no estamos pagando en operativo de pago, ya no hay efectivo, ya todo es a través del banco del bienestar, tenemos 57 sucursales jalando, no hemos tenido afortunadamente ninguna incidencia, no hay filas tumultuosas”, aseguró el delegado.

Luego de registrarse diversos incidentes en los Bancos del Bienestar, como falta de efectivo, largas filas y atención deficiente, Omar Campos señaló que están constantemente mejorando el servicio de atención.

Más de 700 mil personas que reciben este apoyo econonómico. Foto. Cortesía | Bienestar Sinaloa

“Estamos permanentemente mejorando, sabemos que esa es una de nuestras áreas de oportunidades, por eso la hemos reforzado, tenemos presencia de servidores en todas las sucursales y afortunadamente no hemos tenido ningún inconveniente a pesar de las inclemencias del calorón”, sostuvo.

Actualmente, son más de 700 mil personas en la entidad las que reciben algún apoyo del Gobierno Federal, ya sea la pensión de adultos mayores, la pensión de personas con discapacidad, las becas Benito Juárez o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“A nivel general tenemos más de 700 mil sinaloenses que reciben uno de los 15 programas que tenemos”, declaró López Campos.

“De las pensiones de adulto mayor tenemos 320 mil y 55 mil 500 personas con discapacidad, eso quiere decir que son alrededor de 380 mil, en todo el estado, eso hablando de pensiones”.