No hay denuncias por extorsiones de policías a pulmoneros: Seguridad Pública

Mazatlán, Sin.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, retó al dirigente de los pulmoneros, Luis Mariano Ortega, a interponer una denuncia si hay policías que extorsionan a turistas que vayan a bordo de este transporte público.

Informó que hasta el momento ninguna persona ha interpuesto alguna denuncia al respecto y que Ortega tiene las puertas abiertas de su oficina para abordar el tema.

“Si es el gremio de pulmonero, yo le pido a Mariano Ortega que se acerque conmigo y me lo haga saber, pero si es el ciudadano, hasta ahorita no hemos tenido ninguna queja del ciudadano. Lo que pasa es que tal vez él ande un poco molesto porque se les ha exigido a sus trabajadores que utilicen el cubrebocas, que utilicen el acrílico, ya se les olvidó, la pandemia no se ha ido, nosotros debemos continuar, no bajar la guardia, sin embargo, hoy en día vemos varias pulmonías que ya quitaron el acrílico o pusieron un hule y ya lo quitaron, eso es lo que le pediría yo a Mariano”, manifestó.

Y sobre el señalamiento que hizo también el dirigente de los pulmoneros, de que hacía falta más operativos policiacos en las colonias, ya que sufren hasta cuatro asaltos a la semana, el comandante Alfaro Gaxiola pidió a los transportistas que reporten los robos que sufran.

“Que no salga que no lo deben reportar, que lo reporte, yo le hago el llamado que lo reporte, porque si no lo reporta cómo nos vamos a dar cuenta por parte de nosotros, la Secretaría de Seguridad Pública, que haga el reporte para nosotros poder acudir a donde está el hecho, así como lo dice, si hay un hecho que haga el reporte y nosotros acudimos con mucho gusto”, indicó el jefe policiaco.

Indicó que lo mismo pasará con policías que dicen que supuestamente están extorsionando, ya que no hay denuncias al respecto tanto en Asuntos Internos o ante el Ministerio Público, pero hasta el momento, agregó, no ha visto ninguna queja de ningún ciudadano.













