No hay denuncias por abuso policial durante Carnaval de Mazatlán: SSP

Mazatlán, Sin. -El secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, indicó que de manera oficial no se han recibido denuncias de abuso policial durante los días que se celebró el Carnaval de Mazatlán.

A una semana de haber concluido el Carnaval de Mazatlán, indicó que tuvieron conocimiento de algunos hechos que le notificaron medios de comunicación o de videos que se revelaron a través de redes sociales, pero nada por los canales oficiales.

"De manera formal, no, solamente la que ustedes manifestaron, no hubo señalamientos formales, no hay nada al 911, en Asuntos Internos, Órgano Interno", dijo.

El funcionario agregó que se investiga de manera oficiosa, pero hacen falta pruebas.

"Faltan elementos lamentablemente, hay que hacerlo, es una obligación que tenemos como ciudadanos, no tenemos que decirlo en redes porque eso no soluciona nada, eso nada más genera polémica y eso no sirve. Lo que sirve es ayudar a que el elemento salga de la calle, ¿de qué te sirve decir y no hacer nada? Porque tenemos que seguir un procedimiento y las cuestiones legales son tardadas", agregó.

Para saber

Algunos de los hechos denunciados públicamente fueron el cobro a turistas, músicos en zonas de acceso gratuito y la reventa de boletos en las coronaciones en el estadio Teodoro Mariscal, pero al no haber prueba de ello, las autoridades lo tomaron como un simple rumor.