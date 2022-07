No habrá más licencias para comercio ambulante en la plazuela de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Para evitar que se sature aún más la plazuela, ya no se emitirán licencias nuevas para comercio ambulante, así lo informó Jazmín Hernández García, sub directora de ingresos en el municipio.

La funcionario, informó que actualmente son 22 licencias las que se tienen autorizadas para el mismo número de comercio ambulante quienes laboran en la plazuela y la explanada Ramón Corona.

"Ahí en la plazuela ya no habrá más licencias, ahorita son 22 las que se tienen y ya no va haber más, para evitar de que se esté llenando y después no vamos a ver donde acomodarlos".

Aclaró que en fechas especiales, cuando se instalan las verbenas, como para el día de las madres, fiestas decembrinas, ahí si se van a extender solamente para dichas fechas.

"Verbenas, días de las madres, san Valentin, en esas fechas si se van a dar porque sabemos que solamente son por esas fechas, pero ya para que estén trabajando todo el año, no se van autorizar".

La sub directora de ingresos dijo que ya no se darán nuevos permisos. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Agregó que actualmente son tres solicitudes de licencias nuevas que se han pedido, estas son por parte de comerciantes que ya tienen espacios en la plazuela pero que quieren abarcar más del que tienen autorizado.

Para concluir, reiteró también que de los comercios que ya tienen licencia y no cumplan con el reglamento se les retirará el permiso y ya no podrán laborar en este espacio.