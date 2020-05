No descartan alargar cuarentena por alto nivel de contagios en Sinaloa

Culiacán, Sin.- A pesar de que las semanas de mayo se tienen contempladas por las autoridades de salud como las de mayor contagio de coronavirus, en los últimos días se ha visto cómo la sociedad está relajando las medidas de prevención, situación que provocará un retraso a la nueva normalidad en el estado.

El Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, expresó que el incremento de los número de casos que pueda haber y que se ha reflejado en el impacto del 30 de abril, si no se aplican las medidas de prevención de manera personal, se seguirá observando un aumento de contagios.





Incremento de casos y seguirán las recomendaciones posibles de mayor confinamiento y eso va a retrasar la posibilidad del regreso de recuperación del resto de las cosas, principalmente de la salud, de la vida Efrén Encinas Torres









Encinas Torres, explicó que las personas que persisten en hacer actividades no esenciales, movilizándose por la ciudad, es indudable que la posibilidad de riesgo de ser contagiado es proporcional al mismo.





Ellos pueden caer en una etapa de gravedad, no tiene respeto a la enfermedad, existe la posibilidad de ese relajamiento, sí existe, si la sociedad no participa con mucha responsabilidad y por ende, se puede extender las medidas que no quisiéramos Efrén Encinas Torres









Fue el 13 de mayo cuando el Secretario de Salud, informó a la sociedad sinaloense que en la curva de contagios se empezaba a observar una cierta tendencia al aplanamiento, tanto en los contagios diarios, como en el número de decesos reportados.

Sin embargo, el 14 de mayo, de acuerdo a Encinas Torres, se reflejó la consecuencia de la salida masiva que se generó el 30 de abril con la justificación del Día del Niño, con el registro más alto en Sinaloa en un día, con 96 nuevos casos.

De estos, 46 fueron de Culiacán, 30 de Mazatlán, ocho de Guasave, cinco de Navolato, tres de Rosario, dos de Ahome, uno de Sinaloa y uno de Escuinapa.

En los reportes diarios entregados por la Secretaría de Salud, el 11 de mayo se registraron 47 nuevos casos; el 12 de mayo aumentó a 62 y el 13 de mayo bajó a 41, cifra que no se mantuvo, ya que para el día 14 el número se disparó a 96 nuevos pacientes, el 15 de mayo se presentaron 68 más y el 16 de mayo, 69 casos.

Ante esta situación, Encinas Torres ha sido reiterativo en el llamado a la sociedad a extremar las medidas de prevención y contención del coronavirus, permaneciendo en casa y saliendo únicamente para actividades esenciales.

Exhorto que sigue sin ser atendido por un porcentaje ciudadanos, al seguir habiendo en las calles un gran flujo automovilístico durante todo el día.

PICO EXTENDIDO

Aunque se había hablado de un leve aplanamiento, la tendencia de casos confirmados y decesos se ha mantenido en Sinaloa.

CONFINAMIENTO EXTENDIDO

Cada entidad de la República decidirá a partir del 1 de junio las medidas excepcionales que tomarán.





























