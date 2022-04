No debemos todavía quitarnos el cubrebocas: Cuén

Mazatlán, Sin.- Todavía no es hora de tirar el cubrebocas, consideró el secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, al pedir a los sinaloenses que se esperen todavía un poco.

Dijo que esto queda a la conciencia de cada quien.

“Ya que la recomendación que siempre he hecho, ¿por qué no esperar a que se retire la emergencia sanitaria?, eso sería lo mejor, al aire libre no habrá tanto problema, es difícil que haya contagios en estos momentos, el número de casos activos es muy bajo”, manifestó.

Cuén Ojeda dijo que prácticamente se rompieron las cadenas de contagio, lo que es una gran ventaja para los sinaloenses.

Sin embargo, señaló que el virus sigue estando en el aire, y hay muchos adultos vulnerables que tienen enfermedades de con morbilidad y hay niños y niñas también que están llevando tratamiento como de quimioterapia, gente que tiene leucemia o tumores de diferentes índoles, que al tratarlos se inmunocomprometen, es decir, se les bajan sus defensas y son presas fáciles de este tipo de enfermedades.

El secretario de Salud estatal recomendó que los lugares cerrados hay que mantenerlos bien ventilados y usar el cubrebocas.