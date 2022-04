Niñas y niños listos para exponer sus propuestas en el Parlamento Infantil 2022

Culiacán, Sin.- El 28 de abril el Congreso del Estado realizará su Parlamento Infantil 2022, donde 40 niñas y niños de quinto año de educación primaria utilizarán la tribuna para exponer sus ideas, sus anhelos y sus propuestas.

El Parlamento Infantil fue organizado por el Congreso del estado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y para ello buscó entre las escuelas a niños que quisieran participar como Natalia Badillo Estrada de la primaria, Miguel D. Crisantes Gatzionis, en el fraccionamiento Danubio de Culiacán, a quien le gusta participar en eventos porque quiere lo mejor para la gente.

A sus diez años piensa en el bienestar de los demás; “Me gusta participar porque quiero mejorar al pueblo. Siempre pido lo mejor”, pero los aplausos la ponen “sonrojita”.

Cuando llegó a su casa, junto a su hermana y su mamá empezaron a buscar un tema. Finalmente, Natalia decidió que hablaría sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entonces se puso a estudiar por las tardes. Todos los días hasta que llegaron las convenciones distritales del 23 y 24 de marzo.

“Expuse que hay muchas niñas y niños trabajando en las calles obligadas por sus padres. También que muchos niños no tienen hogar, no estudian. Eso debería mejorar teniendo una familia, un hogar, una educación, amor, alimentación”.

Dice que todo eso que siente lo trae en la sangre, lo tiene en la memoria. “Solo que la mímica la tengo que reforzar cuando vaya al Congreso del Estado”.

Las mujeres debemos hacer valer nuestros derechos: Natasha Romero

A sus 11 años de edad, Natasha Romero Soto siente predilección por conocer y hablar de la igualdad entre mujeres y hombres. Y sobre todo, porque las mujeres hagan valer sus derechos en la sociedad, lo que la ha llevado a investigar sobre el tema.

“Me gusta saber que hay mujeres influyentes en el mundo. Y me gusta saber que no solo los hombres pueden hacer cosas importantes”, señala.

Alumna del Instituto Kinderland de la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán, ganó el concurso “Discriminación de género”.

“Expuse las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, y que la gente piensa que los hombres deben hacer más que las mujeres. Pero también hablé de cómo las mujeres debemos hacer valer nuestros derechos porque debemos tener igualdad de oportunidades”.

Dijo que su meta es convertirse en una mujer influyente, destacada, porque le interesa emprender acciones que ayuden a cambiar la forma machista de pensar que prevalece en la sociedad.

Normhan, diputado infantil, pide que hombres y mujeres tengan los mismos derechos.

Hace algunos años Normhan Daniel Gallegos López pensó en ser presidente o diputado. Esa primera idea se le esfumó entre sus juegos, la escuela y sus días de niño.

Pero luego la vida dio una maroma y Normhan acaba de ser electo diputado del Parlamento Infantil 2022. Y ahora, aunque quiere estudiar medicina, se siente contento por su logro.

A sus once años de edad, Normhan marca su raya de la cultura machista y prefiere abundar sobre la “Igualdad de Género”, el tema con el que participó y ganó su lugar en el Parlamento Infantil 2022.

“Me gusta mucho que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Que tengan las mismas oportunidades”, señaló.

Noemí se pone en lugar de niñas y niños de Ucrania y es elegida como Diputada Infantil

Noemí Guadalupe Núñez Sotelo se puso en el lugar de las niñas y niños de Ucrania, en el miedo que se vive por la guerra. Ha visto las noticias y las consecuencias del conflicto le causan tristeza.

Esta realidad en Europa del este la motivó a elegir el tema “La guerra en Ucrania” para participar en el proceso de selección del Parlamento Infantil 2022.

Luego de exponer su tema en convenciones distritales, Noemí Guadalupe resultó ganadora. Ahora es Diputada Infantil por el distrito XII. Estudia el quinto grado en la escuela primaria Manuel Alberto Covarrubias Loaiza, del Infonavit Solidaridad, en Culiacán.

“Le eché muchas ganas, la verdad, para salir adelante con todo eso. Es un tema muy actual, ahorita y decidí exponerlo para que las otras personas supieran sobre eso. Me causa tristeza. Yo como niña me pongo en el lugar de los otros niños, me pongo a pensar lo que ellos están viviendo, irse a los otros países vecinos. Y hay tráfico de niños y eso está muy mal”.

Dijo que no se imaginaba que niñas podían ser diputadas y niños diputados. “Yo siempre quise hablar en público. Nunca me dio vergüenza. Entonces le dije a la maestra que sí iba a participar y desde ahí empezó todo. Y estoy bien feliz”, señala.

“La Empatía” lleva a Dania al Parlamento Infantil 2022

Hasta hace unos días, a Dania Felicia Cervantes Durán, el Congreso del Estado de Sinaloa le parecía un lugar lejano y ajeno. A sus 10 años de edad aún no ha visitado este lugar. Pero algo ha sucedido en su escuela y eso la acerca al sitio que solo conoce por fotos que le han enseñado.

“Me han mostrado imágenes del Congreso, pero nunca he ido”, dice.

Es alumna de quinto grado en la primaria, Rafael Buelna Tenorio, de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, y al analizar qué tema elegir pasó por su mente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero prefirió darle la vuelta y en vez de la guerra optó por la empatía.

“Me puse a ver el tema de Ucrania y Rusia, y pues para que ya la gente se pueda despegar un poco de ese tema, ya que enfada y duele, elegí ‘La Empatía’, porque si hubiera empatía evitaría más conflictos de este tipo".

“Me sentía un poco nerviosa, ya que iba a ser mi primer Parlamento. Yo no sabía que existían los parlamentos. Ya camino a Culiacán me sentí más relajada, sabiendo que si participaba lo iba a hacer con orgullo y representando a mi escuela, y también a mis compañeros que me apoyaron, me dieron varios tips e ideas”.

Al saber que era la ganadora se quedó titubeando. “Dije: eh, ¿yo?... y gracias a que sí pude. Me sentí orgullosa de mí misma y emocionada”.

Guerra en Ucrania ‘toca’ a Ramón Hasub

Ramón Hasub es de esos niños que se levanta temprano y enciende el televisor para ver noticias. Quiere saber lo que ocurre en otros lugares, en otros países. Es así como se asoma al mundo. Y viendo noticias se enteró de la guerra en Ucrania.

Luego, en su escuela Fortino Cuéllar Ramírez, en la colonia Alfonso G. Calderón de Navolato. Se enteró de que el Congreso del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, habían abierto la convocatoria para el Parlamento Infantil 2022. Invitaban a niñas y niños de quinto año de primaria a participar exponiendo un tema de su elección.

No lo pensó dos veces y dije: "quiero participar” y para elegir el tema tampoco lo pensó demasiado: la guerra en Ucrania.

“Es la primera vez que a mí me toca vivir una guerra. No la vivo físicamente, pero sí emocionalmente. Me da mucho terror que aquí pueda pasar. Y pensar todo lo que la gente debe estar sufriendo allá. Al ver que una guerra puede llegar a tal caos de una bomba atómica, si se llegara el caso, podría destruir un país entero y sería como la exterminación de la población en esa parte. Y habría radiación que hiciera inhabitable el lugar”.