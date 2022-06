Multan a charteros por circular en las calles de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con el propósito de poner orden en la ciudad en cuanto a la movilidad en las vialidades y evitar que se explote un servicio que está concesionado por el Gobierno del Estado, la delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán ha tendido que aplicar multas económicas a los operadores de camiones charters.

"Tenemos que poner orden y esa orden no le gusta por lo regular al chartero, que viene, que se estaciona, que quiere hacer el servicio de llevarlos a desayunar y no se puede, no está permitido, porque Mazatlán y Sinaloa está concesionado para el transporte público", dijo Mario Rafael González Sánchez, delegado en la zona sur.

Agregó que al día se llegan a levantar hasta cuatro multas, principalmente por estacionarse en la vía pública, obstruyendo el tránsito vehicular, o frente a cocheras en casas habitación.

"Son multas que por su naturaleza no son muy caras, pero es un acto de molestia el que están cometiendo y no hay una zona donde se pueden estacionar ellos", agregó.

Señaló que se está en busca de un lugar destinado exclusivamente para ellos, ya que el estacionamiento del Acuario no es suficiente.

"El estacionamiento del Acuario se llena inmediatamente y quedan todavía muchas unidades que se van a estacionar afuera de casas obstruyendo la cochera", señaló.

Multas

El monto de una multa oscila en mil 500 pesos, pero por pronto pago se hace descuento del 50%, quedando está en 750 pesos; no obstante, la multa puede ser reiterativa, mientras se siga estacionando en lugares que no se debe.

"Necesitamos ordenar, no estamos siendo muy duros con ellos, simplemente estamos ordenando", añadió.

Para saber

En Mazatlán hay un aforo de cuatro mil 200 unidades que trabajan en el transporte público.

Alrededor de 10 mil camiones charteros llegan a Mazatlán mensualmente.