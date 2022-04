Muerte de menor empaña operativo de seguridad en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de los buenos resultados en el aspecto económico y de afluencia turística, la muerte de un menor de 13 años en un hospital, luego de haber sido rescatado todavía con vida, vino a empañar el saldo blanco del operativo de seguridad para Semana Santa.

Tanto el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, como el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, lamentaron el fallecimiento del menor de 13 años, luego de haber recibido maniobras de reanimación y conducido al Hospital de la Cruz Roja.

“Todo el esfuerzo no solamente de Protección Civil, sino los que integramos toda esta administración, fue un reto muy importante, desafortunadamente la pérdida de la vida de este niño de 13 años de edad, nos viene a conmocionar a todos y cada uno de nosotros, desafortunadamente, vamos a seguir trabajando para que en el futuro no vuelva a suceder”, manifestó.

Ruiz Gastélum indicó que no se trata de qué haya fallado o no, pero de acuerdo a los testigos y los jóvenes que lo acompañaron, no venían con ningún adulto, todos eran menores de edad y la zona donde se introdujo al mar, ya había tenía varias llamadas de atención por parte del salvavidas asignado a esa zona y aun así insistían en introducirse al mar y lo hicieron posteriormente de haber comido sus alimentos y el diagnóstico de la muerte de él, es por asfixia por inmersión después de bronco-aspiración.

Luego de hacer un balance de los resultados del operativo, José David Ibarra Olmeda, informó que diariamente se generaron 155 toneladas extras de basura en toda la franja costera, y 4 mil 800 toneladas en toda la ciudad.

Fue el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, quien informó que hubo 41 personas detenidas por faltas administrativas, 55 personas extraviadas y localizadas y entregadas a familiares, 8 accidentes de tránsito en zona turística, 737 pruebas de alcoholímetro, donde 360 resultaron con aliento alcohólico y 132 positivas y 14 personas remitidas y 17 vehículos a la pensión.

Mientras que Eloy Ruiz Gastélum confirmó que la afluencia de visitantes a la zona de playa fueron 285 mil 989 personas, las que se registraron en todo el litoral, siendo el pasado viernes donde hubo más afluencia, con 83 mil 680 personas.

Foto: Cortesía Francisco Ramírez | El Sol de Mazatlán

En cuanto a atenciones médicas en el área de playa, fueron 59 atenciones, desde una atención médica general, hasta las lesiones por caídas o piquetes de mantarraya, donde hubo 12; 4 siniestros atendidos en la zona del operativo, como la fuga de gas en un restaurante de la zona dorada sin mayores complicaciones y una explosión de un gas en el área de Cerritos y el incendio de un departamento en Lomas de Mazatlán y el incendio de una pulmonía por la avenida del Mar.

Además de 20 bañistas rescatados por parte del Escuadrón de Salvamento Acuático, la defunción de un menor de edad después de ser rescatado de la zona de Olas Altas y posterior defunción en el hospital de la Cruz Roja.