¿Mucho calor?, sigue estas indicaciones

Mazatlán, Sin.- Ante las altas temperaturas que se registran en el puerto de Mazatlán, Cruz Roja llama a la ciudadanía a cuidarse y a seguir todas las indicaciones que se hacen para no sufrir de un golpe de calor.

"Hay muchas recomendaciones que hacer para evitar un golpe de calor o deshidratación, la más importante es protegerse del sol, como usar paraguas, gorras, bloqueador, o si no es necesario, mejor no salir a la calle, no hay que exponerse a los rayos del sol", señaló Abimelec Gómez, coordinador de socorristas de la Cruz Roja Mazatlán.

Usar ropa cómoda y mantenerse hidratado son otras de las recomendaciones que se le da a la ciudadanía para cuidarse de esta onda de calor que se siente en muchos estados del país.

"Hay que mantenerse cómodos, usar ropa liviana, cómoda, o de colores claros, para evitar sentir más fuerte el calor, incluso hay personas que usando ropa de esas características suelen sufrir un golpe de calor; también hay que mantenerse hidratados, con sueros, aguas y evitar a toda costa líquidos calientes o que contengan mucha azúcar", añadió.

Llama Cruz Roja a cuidarse de las altas temperaturas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Los Síntomas

Los síntomas que se presentan normalmente antes de sufrir un golpe de calor son: piel caliente, pérdida del conocimiento, vómito frecuente y falta de aire.

"Hay que estar muy al pendiente de estos síntomas, vómito constante, sienten que les falta el aire, la piel se pone caliente y la pérdida de conocimiento. Estos suelen ser los signos más comunes por los que pasa alguien antes de un golpe de calor", explicó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Recomendaciones