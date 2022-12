Monreal podría ser candidato independiente en el 2024: Rojas Díaz Durán

Mazatlán, Sin.- La posibilidad de que Ricardo Monreal sea candidato independiente en las elecciones del 2024 es alta, anunció Alejandro Rojas Díaz Durán, quien señaló que la mejor alianza es con la ciudadanía y pueblo de México para convocar a una reconciliación nacional.

El senador suplente y consejero político de Monreal, estuvo este martes en Mazatlán, dónde que no ha habido piso parejo por parte de Andrés Manuel López Obrador hacia el coordinador parlamentario de Morena en el Senado.

Dijo que el presidente de la República no ha sido recíproco con la lealtad que ha tenido Ricardo hacia él, pues gracias a su trabajo legislativo se han aprobado por unanimidad el 80% de las reformas constitucionales, qué colocaron los cimientos de la 4T.

Pese a que el propio Monreal votó en contra de la Reforma Electoral por ser inconstitucional, señaló que fue este mismo quién convenció al grupo parlamentario de votar a favor para cumplir con el mandatario federal.

"En esta reforma electoral que se aprobó en el Senado de la República hace unos días, muchos senadores querían votarla en contra y no hubiera sido aprobada poros senadores de morena, pero Ricardo Monreal a todos y cada uno de ellos los convenció de que no lo acompañarán en esa votación, para que el presidente de México supiera que él es un leal coordinador, porque es su trabajo, para hacer unidad en la coordinación en el grupo parlamentario de Morena", agregó.

El también coordinador nacional del Ala Democrática de Morena, exhortó a AMLO a ratificar su actitud con el legislador, quien consideró es el líder parlamentario más fuerte que ha tenido y que sin su apoyo no se hubiera logrado la victoria del 2018.

El senador suplente señaló que López Obrador muestra un favoritismo y muy evidente hacia Sheinbaum. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Le digo al presidente López Obrador con respeto que ha tenido un trato injusto y poco democrático con Ricardo Monreal, que ha sido un pilar fundamental del movimiento desde hace 26 años, sin su aportación política no se hubiera llegado a la presidencia de la República en el 2018".

Quiere imponer a Sheinbaum

Sin Monreal Morena no gana en el 2024, indicó, y si terminan de imponer a Claudia Sheinbaum, asegura que aún así van a ganar.

"Creemos que van a poner a Claudia Sheinbaum o a su corcholata sustituta, Adán Augusto López, porque Marcelo Ebrad le están dando atole con el dedo (...) No vamos fuerte a Claudia, aquí el fuerte es el presidente, quién le impulsa de manera halagadora, de manera preferencial, de manera evidente, es su preferida y tiene todo el derecho, el detalle es que no hay piso parejo, a Ricardo no lo menciona como a sus tres corcholatas a quiénes ha llamado "sus hermanos", puntualizó.

Rojas Díaz Durán calificó la gestión de Claudia Sheinbaum como la peor de los gobiernos de izquierda que ha tenido la capital del país; que ha sido una gobernante mediocre, que no ha construido ningún proyecto de ciudad y todo se le ha caído; no hay ninguna obra importante ni nada que distinga a su gobierno.