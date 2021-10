Monitorean las zonas de riesgo de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante la cercanía del huracán “Pamela”, la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento supervisa todos los canales pluviales que muchas veces se llenan de basura y taponean las rutas de agua.

Daniel Tirado Zamudio, director de la paramunicipal, informó que todos los canales están limpios, pero que son varios puntos los que se supervisan para que no vaya a haber problemas con la basura.

Explicó que tienen una cuadrilla especial que revisa los canales de Villa Verde, Venadillo, Real Pacífico y El Toreo.

"Lo que nos hemos dado cuenta es que muchos que se limpiaron hace dos meses, regresamos y ya están igual de sucios, entonces, es el cuento de nunca acabar, y a final de cuentas la gente responsabiliza con el comentario de que no limpian, no tienen el mantenimiento adecuado, pero la verdad, me doy cuenta de que aunque se limpie al poco tiempo ya está en las mismas condiciones que estaba", manifestó el funcionario municipal.

Puso el caso del canal pluvial que atraviesa la colonia López Mateos, que se limpió de escombro y a las dos semanas que fueron, volvieron a encontrarlo igual.

Recalcó que se hacen recorridos previos a las lluvias y posterior a las mismas, y puso de ejemplo el caso de la avenida Cruz Lizárraga, que cuando llueve, la boca de mar se azolva de arena y se tiene que desazolvar para que rápido baje el nivel del agua.

Comentó que el arroyo Jabalines, que atraviesa muchas colonias y fraccionamientos, se encuentra en buen estado, ya que ayudó bastante el tema del revestimiento, aunque todo dependerá del nivel de agua que dejen las lluvias de “Pamela”.

























