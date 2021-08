Metrobús en Culiacán costará 3 mil millones de pesos.

Culiacán, Sin.- Llevar a Culiacán a un nivel metropolitano con la creación del Sistema Integrado de Transporte Público costará la friolera cantidad de casi 3 mil millones de pesos repartidos infraestructura pública para las cuatro líneas del Metrobús, con recursos federales, estatales y privados.

En el estudio de factibilidad presentado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Gobierno del Estado en noviembre de 2019, se establece que se creará un Fideicomiso de Administración de carácter privado, que tendrá la función de administrar los recursos producto de la explotación de la concesión de las unidades de transporte, una vez echado a andar todo.

Local Por implementación del Metrobús, abrirán nueva vialidad en Culiacán

En el documento obtenido en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Ayuntamiento de Culiacán no aparece como ente de interés, pues la obra recae en manos del Gobierno del Estado, esto a pesar de que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro vende el proyecto a los ciudadano como algo propio y durante la pasada campaña aseguró que si no ganaba él, la obra no prosperaría.

El análisis de costo beneficio, el cual fue promovido en 2019 por el entonces titular de la SEDESU, Carlos Gandarilla García, señala que el concentrado total que se requiere para implementar los cuatro corredores del Metrobús, es la cantidad de 2 mil 924 millones 342 mil 971 pesos, ya con IVA incluido.

EL DESGLOSE DE COSTOS

De esta cifra, lo más caro resultará la flota de material rodante (así viene especificado), cuyo costo alcanza los 610 millones de pesos, más otros 379 millones en otra flota del tipo convencional.

De ahí será la ampliación del bulevar Enrique Sánchez Alonso por la orilla del río Humaya, y el cual pasara por detrás de las colonias Las Cucas, Los Alamitos, Los Mezcales, de manera paralela a la Obregón, para unirse en un circuito en la Loma de Rodriguera. Esta nueva vialidad costará alrededor de 256 millones de pesos.

También puedes leer: Desde Aguaruto hasta Loma de Rodriguera la primera línea del metrobús en Culiacán

Foto: Cortesía | Proyectos Culiacán

Para las estaciones laterales con una medida de 15 metros por tres se presupuestaron 166 millones de pesos, para las estaciones centrales 158 millones y para construir tramos viales con concreto asfáltico otros 154 millones.

Otro gasto oneroso será el de tramos planeados con concreto hidráulico, con un costo de 280 millones de pesos (no se especifica en qué puntos se las rutas se instalará).

Así, las cifras se siguen desglosando en la construcción de talleres y encierros de las unidades, con inversión de 69 millones; se tendrá que adquirir un Sistema de Control y Recaudo Central, que costará 81 millones de pesos. Se prevé gastar 36 millones 400 mil pesos en los predios donde instalarán los talleres y se prevé pagar arriba de 60 millones en afectaciones de todas estas obras.

Se invertirán 87 millones en la semaforización inteligente y programada, 33 millones en señaléctica, 27 millones en bahías de acceso de las unidades y más de 30 millones de pesos en los proyectos ejecutivos para ejecutarse.

Local Inician gestiones para la implementación del Metrobús

Todo lo anterior mencionado no son los gastos en totalidad, ya que sólo se han colocado los que suman más millones de inversión.

En la estructura financiera desplegada en el documento de factibilidad (no se trata de uno definitivo, sino de cálculos realizados mediante estudios), se establece que la mayor parte de la obra la pondrá el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el cual funciona a través del financiamiento que provee el Banco Nacional de Obras (Banobras). El alcalde Jesús Estrada que esta parte será el 50% de la inversión total a fondo perdido.

También el Gobierno estatal pondrá una parte (no se especifica) a fondo perdido también, pero llama la atención que también existirá inversión privada, ya que el esquema que se maneja es de asociación Público-Privada.

En esta ruta del dinero privado intervendrán concesionarios del SIT, y al final de cuentas también la operación y el mantenimiento del Sistema será por parte de la iniciativa privada.

Foto: Cortesía | @Arquitectura3d.Oficial

Para bajar los recursos, se creará el Fideicomiso de Administración y Pago de Infraestructura, con un comité a la cabeza, y a través de cual se buscará mantener el flujo constante de dinero para todo el funcionamiento. Será en una cuenta bancaria que se reunirá el recurso que caiga de las diferentes fuentes de financiamiento.













Lee más aquí:

Local Trabajos de instalación del Metrobús en Culiacán serán en septiembre

Local En enero lanzarán licitación de metrobús en Culiacán: Alcalde