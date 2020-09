Mercados municipales tiene poca fe en las fiestas patrias para un posible repunte de ventas

Mazatlán, Sin.- Este año, a diferencia de los anteriores, locatarios a de mercados nunicipales estiman que las próximas fechas patrias por el Grito de Independencia, no representen un repunte en sus ventas debido a la pandemia.

Jesús Aguilar, vocal de la Unión de Locatarios del mercado Miguel Hidalgo, comentó que la pandemia no solo ha 'golpeado' en lo económico, pues el espíritu patrio que se sentía en otros años desde días antes, ha quedado ha deber en este 2020.

"Son fechas patrias y no parece; espiritualmente, para el 15 de septiembre, la pandemia nos ha golpeado bastante, no se ven los colores que se veían antes y en cuanto a las ventas han estado realmente variables, esperábamos que repuntaran, no fue así, pero tampoco la gente nos ha dejado caer", comentó.

Agregó que las familias están llevando de a poco como para realizar un pequeño festejo en casa, por ello los vendedores se previnieron y en vez de surtir al 100% su mercancia, solo están surtiendo a la mitad.

Martin Pérez, administrador de la mesa directiva del mercado de El Conchi, dijo que si bien hay un ligero repunte en las ventas en tales fechas, se debe principalmente a qué es quincena y no porque sea una fecha festiva, la cual este año se celebrará de una forma diferente.

"Han estado muy bajas las ventas, esperamos los sábados y domingos que es cuando repuntan un poquito. La expectativa para el 15 de septiembre es que aumente, pero aumenta el porcentaje de ventas nada más porque cae en quincena", dijo.

Jesús Medina, secretario de la Unión de Locatarios del mercado Juan Carrasco, mencionó que posiblemente la vendimia no aumente durante las fiestas patrias pues la economía apenas se está recuperando.

"La economía se empieza a reactivar lentamente, pero si se ha mejorado. Estamos en recuperación si hace un mes vendíamos una tercera parte ahorita vendemos la mitad. No creo que para el 15 repunte las ventas, yo creo que seguimos igual, pero si es así que bueno", mencionó.

Fotos: Carla González│ El Sol de Mazatlán





Añadió que lo único que puede mejorar un poco el panorama es la llegada del turismo.





Añadió que lo único que puede mejorar un poco el panorama es la llegada del turismo.

El mercado sigue teniendo afluencia de turistas, no igual como en el periodo vacacional pero si, es la ventaja de estar en esta zona comercial





















