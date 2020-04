Medidas contra el Covid-19 son positivas, pero no todos las acatan

Mazatlán, Sin.- Ciudadanos consideraron como positivas las medidas preventivas que se están llevando a cabo para evitar el contagio del Covid-19, como el cierre de playas, hoteles, plazas comerciales y negocios de actividades no necesarias durante la cuarentena, pero señalaron que hay mucha gente que todavía no entiende los riesgos y sigue saliendo aunque no tenga necesidad.

Pidieron a las autoridades acciones más duras contra quienes no respeten el distanciamiento social, así como reforzar las campañas de concientización.





La gente está un poco relajada, hay demasiado movimiento en las calles, no se está respetando la indicación de permanecer en casa, y es de preocupar porque así de esa manera se seguirá propagando esta terrible enfermedad Oliva González, de la colonia Burócratas.









Comentó que nadie puede decir que esta pandemia no es real o que se está exagerando, pues los medios de comunicación han estado informando de la cantidad de casos y lo grave de la enfermedad del Covid-19.

Por su parte, Jesús Bonilla, del fraccionamiento Jabalíes, señaló que el cierre de establecimientos y playas son medidas correctas, sin embargo, indicó que mucha gente no cree, y por unos cuantos puede registrarse un brote y afectar a toda la población.





Mi hijo dice que no es cierto, que es pura política, le digo que vea las noticias, para que vea todo lo que está pasando en Ecuador. Creo que las autoridades deben ponerse más duras, hay partes del país donde los agarran a garrotazos porque está prohibido, porque la gente no cree y sigue saliendo, la cosa está seria Jesús Bonilla, del Jabalíes





Para Alba Rodríguez, de Doña Chonitas, la mayor parte de la población está respondiendo al llamado de las autoridades, ya que se ve muy poca gente afuera de sus casas.

Pidió a la autoridad a estar más pendiente y redoblar las acciones de concientización para que la gente permanezca en sus hogares, y evitar así un brote de coronavirus en esta ciudad.

Javier Huerta, del fraccionamiento Universidad, insistió en que falta más rigor por parte de las autoridades, ya que observa demasiada gente en las calles.









Yo creo que deben de apoyar más a la ciudadanía en cuanto a equipo de protección, que lo pongan a disposición de la gente porque no tienen dónde comprar, están escasos, por eso la gente no usa mascarilla ni guantes, hace falta mucho, si hubiera más acceso, yo creo que la gente estaría con más protección Javier Huerta, del fraccionamiento Universidad









Elizabeth Romero, de Santa Teresa, comenta que ella está consciente de los riegos del coronavirus, pero siente que las autoridades están ocultando la verdad sobre el número de contagios.









La gente está respondiendo, aunque veamos gente en las calles, pero pues son personas que tienen que salir a trabajar, ya que hay empresas que aún no entienden la gran epidemia por la que estamos pasando Elizabeth Romero, de Santa Teresa





Indicó que las personas que requieren de apoyos es la más vulnerable, como los indigentes, desempleados y las familias que no tienen ni cómo pagar los servicios básicos de una vivienda, por lo que se pronunció por prórrogas en el pago de luz y agua, así como por la entrega de despensas durante el tiempo que dure la cuarentena.

Adriana Lizárraga, de la Genaro Estrada, dijo que el problema es real y que aunque el gobierno está respondiendo a la emergencia, hay muchas personas que todavía no creen.





Las acciones del gobierno son prudentes, sólo que la mayoría de los hogares está a la expectativa de qué pasará en cada hogar al terminarse los consumos del hogar que se tienen hoy, pero el gobierno debería de establecer apoyos semanales, no sé, a través de despensas, y que no cobren los gastos esenciales de cada hogar, como luz y agua Adriana Lizárraga, de la Genaro Estrada





TEXTUALES





Se ve muy poca gente afuera, el que necesite salir pues ni modo, pero que les dijeran a los que salen, aunque no son muchos, pero si no saliera ninguno mejor, se resolvería este problema más rápido, yo pediría que la autoridad estén al pendiente ALBA RODRÍGUEZ, de doña Chonita









La gente que sale nomás a pasear ahí sí está mal, porque si hay contingencia y salimos, yo salgo por necesidad, pero no para andar paseando; para mi estaría bien que dieran el toque de queda para que esas personas se mantengan en casa

FLOR JASO, de la Labastida Ochoa









En realidad yo creo que están bien aplicadas las medidas preventivas, nomás que creo que falta un poco más de rigor, hay demasiada gente que todavía sigue saliendo, yo creo que deben de apoyar más a la ciudadanía en cuanto a equipo de protección, porque no hay

JAVIER HUERTA, de Universidad





Las medidas son correctas, pero mucha gente no cree y por eso está pasando lo que está pasando, que las autoridades se sigan poniendo duras, hay partes del país donde los agarran a garrotazos porque está prohibido, la cosa está seria

JESÚS BONILLA, del Jabalíes





















