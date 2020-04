Tendrá Mazatlán pérdidas de hasta 936 mdp durante Semana Santa

Mazatlán, Sin.- La paralización de la actividad hotelera y el cierre de establecimientos y playas en Mazatlán, dejará pérdidas económicas de entre 912 y 936 millones de pesos en el periodo de Semana Santa; según proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del municipio.

David Armando González Torrentera lamentó que desafortunadamente la crisis como consecuencia de la propagación del coronavirus Covid-19, se da en una de las mejores temporadas altas de este destino turístico, por lo que se verá afectada completamente.

Dijo que este año se esperaba un incremento del 17 al 20% en cuanto a derrama económica durante este periodo de asueto, como venía sucediendo en los últimos dos años, que registraron 700 millones y 780 millones de pesos, en el 2018 y 2019, respectivamente.

Normalmente Mazatlán ha estado creciendo año con año entre 17 y el 20%, todas las temporadas han crecido en ese margen, y considerando la derrama del año pasado, podemos considerar más o menos el porcentaje adicional a la afectación.

González Torrentera indicó que antes del cierre oficial de la actividad hotelera, ya habían cerrado 11 hoteles locales por la situación de riesgo y la baja afluencia de turistas, así que la medida sanitaria hizo que se sumaran a la nueva disposición los que faltaban.

Afortunadamente, añadió, muchos sectores esenciales siguen operando como son los supermercados, algunos restaurantes y farmacias, lo cual ayudará a que la economía no se estanque del todo.

“Estamos trabajando en cuánto a cuál va a ser el impacto del número de empleados que se verán afectados, muchos hoteles no están despidiendo a sus trabajadores, sino que están aprovechando para darle mantenimiento a sus instalaciones, eso es un aliento, nos demuestra que hay gente comprometida con los trabajadores”.

Reiteró que por los riesgos de propagación de esta pandemia, es momento en que todos se deben de sumar para disminuir el impacto, y que esta situación termine lo más pronto posible.

Varios restaurantes han cerrado por falta de consumidores ante los riesgos de Covid-19. Foto: Jesús Guzmán │El Sol de Mazatlán

OBRA PÚBLICA Y PRIVADA

Por su parte, el secretario general de la Canaco Servytur, Guillermo Romero Rodríguez, señaló que el cierre de negocios es un tema económico, no por cuestiones de contingencia sanitaria o por la pandemia del coronavirus Covid-19.

El cerrar es un tema que le compete al empresario directamente, es un tema económico, no se va a cerrar por la pandemia, es por el tema económico, la gente no va a restaurantes, no hay turismo, no vas a los comercios, a las boutique, no vas a las zapaterías, realmente es un tema económico, ahí depende de la situación económica de cada empresario, es decisión de ellos, algunos van a aguantar otros no.

Dijo que hay áreas donde se tienen beneficios y áreas donde el plan de contingencia ha perjudicado, entre ellas la actividad hotelera, la industria gastronómica y establecimientos.

Refirió que en términos monetarios, en el sector gastronómico se tienen pérdidas de hasta un 90%, mientras que sectores como tiendas de autoservicio están abarrotadas.

Asimismo, agregó, las obras públicas y privadas han ayudado mucho a mantener la estabilidad económica en Mazatlán.

“Las obras son las que nos van a dar la estabilidad, la construcción, las tiendas de materiales, las concreteras, las blockeras, el tema de la obra privada, nos está apoyando bastante, ahí no tenemos bajas, sino que se ha mantenido todo normal y esto está generando mucho empleo”, apuntó.

En el sector restaurantero, añadió, la recomendación es el servicio a domicilio, ya que es muy poca la gente que sale a comer fuera de sus casas por las recomendaciones de quedarse en ellas.

Guillermo Romero indicó que los sectores están buscando estrategias y alternativas, en el tema de la gastronomía es el servicio a domicilio, promover los pedidos, pues aunque varios de ellos permanecen abiertos, la gente no va a restaurantes por el riesgo o porque no quieren salir o por las recomendaciones gubernamentales que se están llevando a cabo.

La obra pública y la inversión privada se mantienen en pie, lo cual ayudará a la economía local. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

TEXTUALES

Desafortunadamente esta crisis nos agarra en una de las mejores temporadas altas, que es la Semana Santa, misma que se verá afectada completamente.

Traemos pérdidas de un 90% en restaurantes, hay restaurantes que han perdido más del 90% y algunos les ha beneficiado, como las tiendas de autoservicio que están abarrotadas.

DERRAMA ECONÓMICA

Semana Santa 2019: 780 mdp

Semana Santa 2018: 700 mdp

PROYECCIÓN 2020

Entre 912 y 936 millones de pesos es la proyección de derrama económica que se tenía para Semana Santa en Mazatlán.

SECTORES AFECTADOS

Hotelería

Gastronomía

Establecimientos como boutiques, zapaterías, ropa, etc.

Servicios

Comercio

SIN AFECTACIÓN

Industria de la construcción

Negocios de materiales para la construcción

Supermercados

Tiendas de autoservicios

Farmacias





