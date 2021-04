Mazatlecos piden campañas políticas virtuales

Mazatlán, Sin.- En este 2021 las campañas electorales se desarrollarán en el contexto de la pandemia por el Covid-19 y el inicio de las mismas se ha visto marcado por el poco apego a los protocolos sanitarios para evitar los contagios.

Reuniones públicas, marchas, caravanas, recorridos en las colonias, actividades propias de las campañas, implican una interacción física entre las personas, lo que pudiera incrementar el índice de contagios de coronavirus.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos señalaron que así como muchas actividades se han llevado a cabo en forma virtual, como las clases y algunos trabajos, las campañas electorales también deberían de ser bajo ese formato.

Dijeron también que a pesar de que mucho se ha pregonado cuidar la sana distancia, han observado aglomeraciones cuando los candidatos han visitado algunos mercados municipales y al recorrer las colonias.

"Si las clases son en línea, que las campañas también las hagan en línea y así se ahorra dinero también. Yo casi no salgo, por lo mismo, y a través de la televisión es como me doy cuenta de cuando hacen mitin o algo", comentó Mónica.

Quino, comerciante de la colonia Juárez dijo que le tocó ver la visita de dos candidatos al mercado y sus simpatizantes no procuraban la sana distancia.

"Hubiera sido como se hace ahorita, virtual, como todo. En el mercado de la Juárez anduvo el Químico y el Heredia y los que andaban ahí no cuidaban la distancia", dijo.

A la señora Victoria no se le hace justo que a ella como comerciante le pusieron muchas restricciones para trabajar y que los candidatos sí pueden hacer campañas presenciales.

"Es de esperarse que ellos nunca van a hacer eso en línea. En la Flores Magón andaba un grupo que sí saludaba, pero con el puño, y otros en la Pancho Villa entregaban volantes, pero no se nos hace justo que a nosotros los comerciantes no pusieron muchas restricciones para trabajar y ellos sí andan en campaña como si nada", expresó.

Saúl consideró que si se van a llevar a cabo actos públicos, que sean en espacios abiertos y con límite de capacidad.

"Si se van a reunir en algún lugar, pues que delimiten el número de asistentes y con las precauciones de aplicar gel, aunque no creo que lo hagan así, siempre hacen lo que quieren", consideró.

El señor Víctor, chofer del transporte urbano, expresó que a su gremio lo han sancionado por llevar cupo de más, cuando en las caravanas y recorridos van igual y las autoridades no se fijan en eso.

"A mí, en lo particular, no me gustan las campañas, porque salen a caravana y detienen mucho el tráfico, pero así son estas cosas, ahora las mismas autoridades dicen no a las aglomeraciones, aquí en el transporte nos sancionan por llevar pasaje de más y yo he visto que ellos andan todos amontonados", expresó.

















