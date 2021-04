Error de MORENA poner a Soto como presidente: Rocha Moya

Escuinapa, Sin.- El haber puesto a Emmett Soto Grave como presidente municipal de Escuinapa, fue un error que cometió el partido de MORENA, así lo externó el candidato a Gobernador por este mismo partido Rubén Rocha Moya.

Al ser cuestionado sobre las opiniones vertidas por Emmett Soto Grave, quien ha dicho que MORENA cometió errores en las candidaturas para este proceso electoral, Rocha Moya, respondió que el error del partido fue poner a este como presidente municipal.

La primera mala decisión (de MORENA) fue haberlo puesto a él (Emmett Soto Grave) como presidente municipalRocha Moya

Asimismo, criticó severamente que el Alcalde esté tomando la determinación de despedir a funcionarios municipales por participar en el proceso electoral y a su favor.

"Está mal que los despida, es una represión que no se debe dar, el es de MORENA, bendito Dios, porque que podemos esperar de los del PAN y PRI... Nosotros no aspiramos a que nos apoyen los funcionarios públicos, pero si hay alguien que en sus ratos libres o los fines de semana, cuando no están ahí y quieren participar, pues que los dejen, porque al final del cuentas, son ciudadanos y tienen derecho a manifestarse, no puede haber represión y menos de alguien que se exprese ser de izquierda".





Foto: Jesús López | El Sol de Sinaloa

Al finalizar, dijo que no se ha tenido acercamiento alguno con Emmett Soto Grave, agregando que en caso de resultar como ganador de la Gubernatura, este no tendría cabida en su equipo de trabajo y mucho menos como Secretario de Salud, que es una aspiración de Soto Grave.

"Bendito sea Dios no creo que llegue él, yo sí", concluyó.













