Mazatlecos esperan con anticipación el desfile de Carnaval en la Avenida del Mar

Mazatlán, Sin. -En Mazatlán, la anticipación y la emoción están en el aire mientras los residentes locales se preparan para el esperado desfile de Carnaval. A lo largo de la Avenida del Mar, se pueden ver a familias enteras que han dedicado hasta cuatro días para asegurar un lugar privilegiado desde donde disfrutar del espectáculo.

Desde días anteriores, estos devotos espectadores han establecido su territorio con sillas, mantas y sombrillas, marcando su posición para el desfile del día domingo.

También puedes leer:Protección Civil inspecciona la zona de Olas Altas

"Estamos aquí desde el martes o miércoles, aquí vienen mi mamá a hacerme compañía, un rato, también mis hermanas, tengo que tener la sombra, una manta para aguantar el sol de día y el frío de noche, no me aburro, aquí traigo el celular y el psp, aparte mos turnamos", comentó Luis Alfredo Zamora, mazatleco que se encontraba cuidando un espacio para él y su familia.

Los locales son quienes predominan en el sitio, pues hay quienes ven este evento como una oportunidad única para reunirse en familia y disfrutar de la colorida festividad.

"Es algo bonito estar aquí, traemos los tamales, ceviche y los botes el día del desfile, es de las pocas veces que la familia se reúne", añadió.

Algunos, conscientes de la larga espera, han optado por turnarse con otros familiares para asegurar que nadie pase una noche incómoda.

"Nos turnamos para ver quién se queda, porque algunos vamos del trabajo o la escuela, claro que no podemos estar los mismos todo el día", agregó el local.

Además, muchos han traído consigo loncheras llenas de alimentos y bebidas para mantenerse alimentados y energizados mientras aguardan el inicio del desfile.

"Me trajeron la comida, ayer me pedí un sushi porque quería comer y ya no aguantaba, como que se les olvidó traerme comida", señaló Pablo Sánchez, quien cuida un espacio para él y su familia.