Mazatlecos, "agarran" el volante por falta de empleos

Mazatlán, Sin.- Trabajar en el servicio de transporte de pasajeros a través de una plataforma como Uber, Indriver, Didi o Bolt no es nada fácil, pero se ha convertido en una opción de empleo muy demandada ante la falta de fuentes de trabajo y los bajos salarios que se ofrecen hoy en el mercado laboral, donde miles de personas incursionan con jornadas de 12 a 14 horas para hacer entre 33 y 38 viajes.

Rodolfo “N” es uno de ellos, quien perdió su trabajo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ya que la empresa para la que trabajaba recortó parte del personal; durante varias semanas, buscó un nuevo trabajo, con ayuda de amigos pudo contactar algunas empresas que le ofrecían puestos con salarios de mil a mil 300 pesos por semana, insuficiente para sostener a su familia, por lo que se decidió intentar con las plataformas de transporte privado, donde podía ser su propio patrón.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Lo difícil fue iniciar, ya que su carro, un Focus automático 2001, no entraba en la lista de los requisitos, pues se piden modelos desde 2010 o 2013 en adelante, que tengan bolsas de seguridad de aire, estéreo y aire acondicionado, así que tuvo que rentar uno que se lo dejaron en 400 pesos diarios, los primeros tres días fueron de pérdida.

Para inscribirse en las plataformas se requiere registrarse en línea o de manera presencial en oficina con credencial de elector, licencia vigente, comprobante de domicilio, tener carro en renta o propio con seguro.

Es un trámite de 3 días donde Rodolfo le perdió mil 200 pesos, ya que tuvo que rentar el carro para registrarlo, Uber y Didi piden que el conductor se registre ante Hacienda, a él le concedieron un mes en Didi para hacerlo, también les realizan un examen psicométrico y grafológico.

“Comenzar a trabajar es lo difícil, hay que invertirle en una semana como 4 mil pesos: son 2 mil 500 a la semana y mil 500 o 2 mil de depósito, los gastos más o menos diarios serían 800 pesos, son 400 de la renta del carro y 400 de gasolina, más el porcentaje que se le paga a la plataforma de 10 a 30% por viaje, de ahí para arriba sería la ganancia, para ganar 300 pesos tendrían que sacar mil 200 pesos diarios”, expresó.

Esto solo lo logró durante el puente largo en el que se atravesaron los festejos de Halloween y Día de Muertos, pues en 14 horas hizo 38 viajes y sacó mil 400 pesos.

“En 14 horas hice 38 viajes, saqué casi mil 400 pesos, pero bien matado, uno que tiene 2 años se asustó cuando le comenté, me dijo que él hacía 28 viajes por día y se cansaba, yo le busqué para sacar lo que le debía, aparte lo de la renta, ese día me quedaron como 600 pesos, lo recuperé porque dos días me fue mal”, apuntó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Refiere que los días buenos son viernes, sábado y domingo, los demás salen para pagar la renta del carro y cubrir lo de la gasolina, y le quedan alrededor de 100 pesos de ganancia.

CON CARRO PROPIO

Eduardo “N” empezó con carro propio poco después de que Uber lanzara la plataforma en Mazatlán hace casi 4 años, recuerda que al principio era algo novedoso para los porteños, acostumbrados a las pulmonías, aurigas y taxis rojos o verdes, pero poco a poco subió la demanda, la gente le agarró confianza al servicio de transporte privado.

“La gente se fue acostumbrando y sí había bastante trabajo, después trabajé en la plataforma del Indriver, donde ya tengo tiempo, ahí se maneja un poco diferente, la gente escoge lo que ellos prefieren, y ahora tengo poco con la plataforma de Didi, medio mes, donde te pide el 15% por cada viaje, a diario saco entre 800 y 950 pesos, pero de ahí sale para la gasolina, el pago a la plataforma y la mensualidad del carro, a veces gano 250, 300 o más, hay que ir haciendo colchón para las llantas, pilas, balatas, mantenimiento del carro y demás”, apuntó.

Señala que para no generar mucho adeudo con la plataforma, tiene que ir pagando la tarifa que se cobra por viaje del servicio de plataforma, ya que si se acumula un monto considerable podrían cancelarle el servicio.

En su caso, agregó, su padre le pasó el carro para que pudiera trabajar en el servicio de transporte y él siguió pagando las mensualidades, muy por debajo de las que piden las personas que rentan o las flotillas de arrendadores.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Trabajo con unidad propia, mi papá me lo pasó y yo se lo pago a él, con mensualidades de 2 mil pesos, hay unos que rentan y está alrededor de 2 mil 400 a 3 mil pesos la semana, así es menos el ingreso, yo lo que he visto es que necesitas invertirle más horas en el trabajo para poderle sacar y le quede a él un poco”, indicó.

Eduardo comenta que no es mucha la diferencia con otros trabajos que le ha tocado realizar, la desventaja aquí es que no se tiene seguro, aunque el conductor podría asegurar por su propia cuenta, pero sería un gasto extra.

En los cuatro años que tiene al volante en el servicio de plataformas de transporte, ha sufrido 3 choques leves, pero en ninguno tuvo la culpa, así que quien cubrió el costo fue la otra persona.

Y aunque le faltan casi 4 años para terminar de pagar el carro a su padre, pues le faltan 90 mil pesos por saldar, no se compara con el monto de las rentas de automóviles, y en su caso le quedará como patrimonio.

COMO INGRESO EXTRA

Antonio “N” trabaja en un taller de torno en horario corrido, sale a las 4:00 pm y por la tarde se sube a su auto para ofrecer el servicio de transporte entre tres y cuatro horas, con lo que saca un ingreso extra para sostener a su familia, de 100 pesos la hora, sin descontar gasolina ni la comisión de la plataforma.

Si trabaja los fines de semana, la “tirada” es sacar mil 200 pesos, de los cuales una parte se va en consumo de combustible, otra al pago de servicio y lo que queda es la ganancia.

Comenta que si solo viviera del sueldo que gana en la empresa no le alcanzaría o se las vería muy apenitas, esto lo movió a entrar a las plataformas de transporte privado, primero lo hizo en Uber, después en Indriver y Didi.

Cuando recorre las calles, checa una y otra plataforma y la que ofrezca más por viaje es la que selecciona, por lo general busca trayectorias cortas que estén cerca de su ubicación para no gastar mucha gasolina y sacarle más por servicio, pues es el insumo más caro.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Para él, este servicio de transporte se ha convertido en una alternativa de obtener más ingresos, sin tener que renunciar a su trabajo para buscar otro donde gane más, ya que perdería su derecho de antigüedad de más de 15 años.

Coincide con los demás conductores en el sentido de que cada vez hay mayor competencia en el servicio, sobre todo a raíz del desempleo que generó la pandemia del coronavirus desde el mes de abril y aunque la demanda se ha reactivado últimamente, son muchos quienes están al pendiente de las plataformas para conseguir viajes.

Eso los ha llevado a ser mejores conductores, pero también a especializarse en tecnologías, pues un buen celular, puede ser la diferencia entre conseguir los mejores viajes con más ganancia o los menos.









