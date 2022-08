Mazatlán y sus monumentos encantan a los visitantes

Mazatlán, Sin.- Entre el Monumento al Pescador, el de la Mujer Mazatleca, el de Pedro Infante o el de la Pulmonía, sin dejar pasar el Monumento a la Continuidad de la Vida, los turistas que visitan Mazatlán no dejan de tomarse fotografías en los sitios más representativos del puerto.

Además de las playas, el Centro Histórico y el Acuario, los monumentos que están situados sobre el Malecón mantienen encantados a los visitantes este verano.

También puedes leer: ¿Qué hacer en Mazatlán este verano? Aquí los cinco mejores lugares turísticos

El Monumento de la Pulmonía suele ser de los lugares más frecuentados en el puerto, pues aparte de ser un atractivo curioso para los visitantes, representa al transporte público por excelencia de la ciudad. Así que también al tomarse fotos, algunos simulan conducir el popular vehículo del transporte público.

"Todos tenemos la foto aquí ya, a todos nos ha gustado este monumento, está muy curiosa y ha sido del gusto de todos, la verdad, ya nos subimos varias veces a las pulmonías de verdad, y ahora, pues no nos podían faltar las fotos aquí, está muy curiosa, porque es una forma bonita de hacerle homenaje al mejor transporte de Mazatlán, tienen ingenio para hacer monumentos, este monumento, aunque esté pequeño, es el que más me ha gustado", señaló Susana, un turista que llegó al puerto desde Manzanillo.

Monumento al Pescador. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La pulmonía es algo que ha maravillado a los visitantes, pues todo el día se pueden observar personas para tomarse fotos e incluso comprar recuerdos que se venden a un costado del monumento.

Los “Monos Bichis”, como se le conoce popularmente al Monumento al Pescador, también es de los más visitados por los turistas para tomarse fotos o hacer videos para sus redes sociales.

"Ya tengo como 10 o 20 videos que posteé en mis redes sociales y eso, sin contar todas las fotos que subido ya, no es el único monumento al que he venido, pero sí es el que más me ha gustado, su arquitectura, la forma en la que están juntos la mujer y el hombre, hasta la fuente que tienen", comentó Victoria, quien viene desde Ciudad del Carmen.

El Monumento al Pescador fue creado en 1958 por Rodolfo Becerra Gómez y desde entonces se ha convertido en un ícono que representa a Mazatlán.

Las clásicas letras

Aunque estos monumentos son los más representativos del puerto, también están los paradores fotográficos del Valentino y del Parque Martiniano, conocidos como las letras de Mazatlán.

Clasicas letras de Mazatlán frente al Valentinos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Hemos ido a las dos letras, las que está por los antros y las que están en el parque Martiniano, han sido mucho de nuestro agrado, me encantó porque así puedo presentar evidencias de que vine a Mazatlán y que conocí sus playas y otras cosas más", dijo entre risas Aleida, quien visita el puerto desde Monterrey.