Mazatlán tiene los peores servicios de salud del seguro social: Leobardo Alcántara

Mazatlán, Sin.-Pese a que en Mazatlán se observa una gran oferta laboral en el ramo de la construcción, sobre todo con la edificación de torres de condominios, es de las subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social que menos recauda a nivel nacional, señaló el diputado federal Leobardo Alcántara.

Aunque no ofreció cifras, aseguró que Mazatlán no solo es de los últimos lugares a nivel nacional en recaudación, sino también en cuanto a los servicios de atención a la ciudadanía, los cuales, dijo, son de los peores.

Puedes leer: Da positivo Covid-19 director de la Operadora y Administradora de Playas

"Yo veo muchas obras construyéndose y debe haber una recaudación buena para que tengamos servicios de salud y es de los peores lugares a nivel nacional de recaudación (...) hay muchas torres construyéndose y entonces ¿los trabajadores no pagan o cómo está el rollo?, porque no se ve beneficiada la salud de los mazatlecos en ese aspecto", dijo.

Agregó que solicitará una audiencia con Zoe Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS, para qué le informe por qué está tan mal el servicio de salud en la subdelegación.

"Me voy a meter muy de fondo y muy de lleno al tema de la salud en Mazatlán y en Sinaloa, porque Mazatlán es un puerto, es un destino turístico que ya va a ser de primer nivel y tiene los peores servicios de salud del seguro social, los trabajadores ni siquiera son atendidos mucho menos la gente común y corriente como lo somos todos", agregó.

Durante la contingencia por el covid-19 se restringieron consultas con los especialistas, por lo que la gente se vio obligada a atenderse con médicos particulares. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Mencionó que continuamente recibe mucha sugestiones por parte de derechohabientes para solicitarle que los ayude a conseguir cuartos y cirugías.

"¿Por qué lo digo?, porque una persona que quiere una cirugía de especialidad no hay en Mazatlán, una persona que requiere una cirugía simple y sencilla, que están abarrotados todos los hospitales porque no hay capacidad y no hay un servicio de calidad como lo merecen los mazatlecos y los sinaloenses".

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Añadió que es necesario regionalizar a Mazatlán con un hospital de altas especialistas, donde sean beneficiados no solo los porteños, sino también derechohabientes de Escuinapa, El Rosario, Concordia, San Ignacio y Elota, incluso del norte de Nayarit.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

PARA SABER

Durante el primer trimestre del 2022, Sinaloa mostró un crecimiento en el número promedio de patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al reporte del Consejo de Desarrollo Económico del Estado.

A comparación del primer trimestre del 2021, el número promedio mensual de patrones registrados fue de 42 mil 958, lo que significó un crecimiento de 5.3% con mil 163 patrones más.

Por sector y actividad: el sector terciario registra 29 mil 252 patrones, es decir, el 68.1%; el secundario, nueve mil 961 patrones, que corresponde al 23.1%; mientras que el primario registra tres mil 745, igual al 8.7%.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

MEMORIA ESTADÍSTICA 2020

Puestos de trabajos afiliados al IMSS por subdelegación.

De 570 mil 100 afiliados en Sinaloa, 104 mil 688 correspondían a la subdelegación Mazatlán, de los cuales 104 mil 688 eran afiliados permanentes y 17 mil 392 eventuales urbanos y nueve mil 917 eventuales de campo.

Además, por puesto de trabajo afiliado por sector, en la construcción, en la entidad había 13 793 registrados.