Mazatlán recibe a cruceristas: Olas Altas y el Clavadista, lo más concurrido

Mazatlán, Sin. -La ciudad costera de Mazatlán está experimentando una vibrante oleada de turistas con la llegada de un crucero internacional a sus costas.

Los visitantes, provenientes de diversos rincones del mundo, han convergido en los emblemáticos puntos de interés de Olas Altas y el Clavadista para disfrutar de las maravillas que esta pintoresca localidad tiene para ofrecer.

También puedes leer: El Roble y El Quelite serán los primeros beneficiados de "Coloreando Sinaloa" 2024

Desde tempranas horas, el pintoresco Callejón Liverpool ha sido testigo del bullicio y la emoción de los turistas, quienes se han deleitado con la autenticidad y encanto de las tiendas locales y la calidez de los lugareños.

La vibra de los visitantes se extiende hasta el famoso Clavadista, donde la destreza y valentía de los acróbatas locales han dejado impresionados a los visitantes.

"Se ve muy peligroso, pero me imagino que ellos ya tienen su maña y su experiencia haciendo esto, qué peligroso es, pero entretiene, no me quiero imaginar la adrenalina que ellos sienten cuando se lanzan al agua, es una zona llena de piedras, muy bonito la verdad como se avientan y como se juegan el pellejo", dijo uno de los turistas que veía el lugar.

Entre los destinos más concurridos se encuentra la enigmática Cueva del Diablo, donde los turistas han llegado para tomarse fotos y grabar videos.

Además, los restaurantes de la zona se han convertido en puntos de encuentro, donde los cruceristas han optado por desayunar con la gastronomía local.

"No esperábamos que vinieran personas de fuera a consumir, estamos casi en fin de semana, pero por lo regular entre semana y sin vacaciones son los mismos mazatlecos los que vienen", comentó Amayrani, trabajadora de un restaurante ubicado en el paseo Olas Altas.