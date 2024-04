Mazatlán despierta con playas limpias tras el fin de semana

Mazatlán, Sin. -Tras el bullicioso fin de semana, las playas de Mazatlán amanecieron el lunes con una notable disminución en la cantidad de basura dispersa por la zona costera, durante un recorrido realizado a primera hora, se notó que se estaban llevando a cabo labores de mantenimiento en la playa.

Diversos desechos, incluyendo bolsas de plástico, botellas de cerveza y colillas de cigarros, fueron recogidos en diferentes áreas, resaltando la persistente problemática de la contaminación costera en la región.

"Sea el día que sea, no tiene que ser lunes o fin de semana, siempre hay colillas y botes de cerveza, ya les gusto agarrar las playas de cantina y es algo que está mal, ojalá y que se comiencen a poner multas por dejar la basura aquí, las playas son para apreciarse, no ensuciarse", comentó Melesio, recolector del área de playas.

Asimismo, en las banquetas del malecón, se podía notar una notable limpieza en comparación con los fines de semana pasados, lo cual se atribuye a la disminución del turismo que llegó al puerto de Mazatlán.

"Yo pienso que esto se debe a la falta de turistas. No es que hubiera pocos el fin de semana, pero sí menos, y se entiende por qué ya no había vacaciones. Ojalá que en las banquetas siga así, porque normalmente es muy difícil para mis compañeros limpiar lo que dejan", añadió.