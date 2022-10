Más de 140 MDP en deudas dejo la administración anterior de Cvive

Culiacán, Sin.- El presidente de la Comisión de Vivienda del Estado, Francisco Antonio Castañeda Verduzco informó que la administración pasada dejó un gran rezago de vivienda, además un adeudo de más de 140 millones de pesos y más de 15 predios sin regularizarse.

Durante una reunión que sostuvo con la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, el funcionario estatal precisó que otro problema que se tiene que resolver es darles vivienda a más de tres mil familias desplazadas por la violencia u otro motivo.

“Hay un rezago sin atenderse, el Invies debió de haber liquidado al Issste, al Instituto de Pensiones, a Hacienda, entre otros, dejando una serie de adeudos fuertes de alrededor de 140 millones de pesos por deuda que no se liquidó a tiempo”, señaló

Más de 15 millones perdidos sin regularizarse

Castañeda Verduzco destacó que en este momento están en el proceso de negociación para pagar y no se siga acumulando la deuda.

Así como eso, dijo, hay terrenos que datan desde 1988 que no se regularizaron, por lo tanto, no se han podido escriturar, en consecuencia no se han podido apoyar a las personas hasta que los predios estén regularizados.

Explicó son que son más de 15 predios que están en esa situación como Lomas de Montesierra, que el 30 de diciembre de 1998 se pagaron a los propietarios, pero siguen sin legalizarse y las que están sufriendo son 81 familias.

“Está mal decirlo, pero no le dieron la prioridad suficiente quienes estuvieron en la Comisión de Vivienda para que estas familias tuvieran sus escrituras”, indicó.

Por ello señaló que la prioridad de este gobierno es regularizar estos predios para escriturar a más de 80 familias, pese a que se requieren muchos recursos para priorizar la situación de estas familias que tienen más de 30 años viviendo en esos predios.

Dijo que el gobernador está interesado en que la problemática que viven las familias en predios irregulares se normalice, por ejemplo, señaló que en este momento hay cuatro predios que ya están en vías de negociación con notarios para poder escriturar, como es en la colonia Labastida Ochoa, donde habitan 253 familias.

“Se debía más de 4 millones de pesos desde el 2013 ya se están haciendo las negociaciones y probablemente al terminar el 2022 ya estarán regularizados”, indicó.

Otro problema que existe es el predio de Aguaruto que tiene más de diez años invadido, en un principio se tenía como un proyecto desarrollado de vivienda, sin embargo, no se ha podido concretar nada porque son terrenos de cultivo, las familias viven ahí, no se han nivelado los terrenos las tierras.

El presidente de la Cvive precisó que son 24 hectáreas y que se pretende desarrollar una primera etapa para que sea habitable y se pueda escriturar los predios.