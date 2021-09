Manifiestan consejeros de Caades ser relegados en gestiones con Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Luego de que solo tres asociaciones agremiadas a la Confederación de Asociaciones de Agricultores de Sinaloa (Caades) se reunieran con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, el resto de los consejeros manifestaron ser relegados por su dirigente, Gustavo Rojo Plascencia.

Fue la semana pasada cuando Gustavo Rojo, en compañía de los dirigentes de Culiacán, Guasave y Los Mochis, tuvieron un encuentro con Rocha Moya, a petición del próximo mandatario estatal, sin embargo, el resto de los consejeros desconocen los motivos por los que no fueron invitadas las 11 asociaciones pertenecientes a la Caades.

Sobre todo, porque, quienes no fueron involucrados, son los que se sumaron a la campaña del gobernador electo y las tres asociaciones que apoyaron a otro candidato, fueron los primeros en gestionar con Rocha Moya.

El expresidente de la Caades, Gonzalo Beltrán, manifestó que ese encuentro era la oportunidad y el derecho de cada uno de los representantes de dar a conocer las necesidades de cada una de las regiones.

"Detrás de nosotros no hay ninguna ambición particular, ninguno queremos hueso, no andamos buscando eso, pero lo que sí, detrás de nosotros hay muchos productores que fincaron en nosotros una responsabilidad para que hubiera un cambio verdadero", expresó.

Por su parte, el Consejero de la Asociación de Agricultores del Rio Mocorito, Aurelio Lugo, reiteró que es necesario que Caades los convoque para sumar esfuerzos y que esta situación no se repita.









