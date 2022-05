Manifestantes se quedaron esperando AMLO en el puente de El Quelite

Mazatlán, Sin.- Madres rastreadoras y ex trabajadores del Ayuntamiento de Cosalá, se quedaron esperando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quién recorrería la zona del puente El Quelite este sábado por la tarde, como parte de su gira por Sinaloa.

Desde que se anunció la visita del mandatario federal, se había dicho que supervisaría la "reconstrucción" de dicho puente, el cual colapsó tras las fuertes lluvias que generó el huracán “Nora” en agosto del año pasado, sin embargo la obra ni siquiera ha comenzado.

Al lugar arribaron desde muy temprano madres rastreadoras del colectivo Por las Voces Sin Justicia, con la intención de abordar a López Obrador y pedirle que exija a Fiscalía que haga su trabajo en la investigación y búsqueda de sus desaparecidos.

"Que ponga a trabajar a la Fiscalía, porque en realidad no hace nada, las que salimos a buscar somos nosotros y sin recursos, andamos con nuestros propios recursos trabajando", comentó Marisela Carrizales, madre de Alejandro Martínez, joven mazatleco desaparecido en el 2020.

Agregó que es la segunda ocasión que intentan abordar al presidente; el año pasado viajaron hasta la Ciudad de México, pero los recibió su asistente, Leticia Ramírez.

"La Fiscalía de aquí no hace nada, que vea el expediente de desaparecidos y no tiene nada, según son policías de investigación y no investigan nada. En el mes de abril hicimos la revisión de 18 carpetas y hay unas que no tienen absolutamente nada", agregó.

Añadió que solicitarían, además, una máquina retroexcavadora para realizar las búsquedas, pues las jornadas de rastreo las realizan con pala y pico y en condiciones precarias, pues todo es con recurso propio y no reciben el apoyo ni de la Comisión de Búsqueda ni del Ayuntamiento de Mazatlán.

Actualmente en el colectivo hay 25 familias buscando a sus desaparecidos.

El puente de El Quelite colapsó en agosto del año pasado tras las fuertes lluvias del huracán "Nora". Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

DESPIDO INJUSTIFICADO

Por otra parte, ex trabajadores del Ayuntamiento de Cosalá acusaron que fueron despedidos de manera arbitraria y sin justificación por la alcaldesa Carla Corrales Corrales a finales del año pasado, por lo que pedirían la intervención de AMLO.

"Ella (Carla Corrales) dice que fue por orden del gobernador y por seguir la línea del presidente de la República, por eso queremos hablar con el señor", expresó Yecenia Trujillo.

Fueron alrededor de 16 trabajadores destituidos de su puesto y que laboraban en las áreas de Obras Públicas, Unidad Deportiva y DIF municipal; el único argumento de su despido fue porque Corrales Corrales dijo que eran flojos y no les gustaba trabajar.

Mencionó que el gobernador, Rubén Rocha Moya, se comprometió a resolver el problema, pero ya pasaron cinco meses y el caso no avanza.

"No queremos que se nos regale nada, queremos que se nos respete, 20 años, en mi caso, dedicados al Ayuntamiento para que ella llegue y nos corra como si fuéramos nadie, sin ninguna justificación, no se me hace justo", mencionó.

VESTIDOS Y ALBOROTADOS

La visita Andrés Manuel López Obrador, a lo que queda del puente El Quelite, estaba programada para este sábado a las 2:00 de la tarde, pero faltando pocos minutos se informó que el mandatario federal no visitaría el lugar, pues se había ido directo a la presa Picachos y de ahí partiría a la presa Santa María, en El Rosario.

Incluso habitantes de la comunidad mencionaron que desde el viernes en la tarde el Comisario avisó que se suspendía la visita de AMLO, aún y cuando ya se había instalado el equipo de sonido y hasta mobiliario, por lo que todo fue retirado ayer mismo por la noche.