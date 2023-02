Maaike Hoekstra, la holandesa que te enseña la verdadera gastronomía mazatleca

Sentada en una carreta de mariscos, en uno de los puestos de comida del mercado Pino Suárez o en las fondas del Centro de la ciudad que por años le han dado identidad a la gastronomía de Mazatlán, por ahí se le puede ver a la holandesa Maaike Hoekstra, siempre acompañada por un grupo de turistas que de puesto en puesto, de sazón en sazón, conocen los sabores ocultos de Mazatlán.

En su país conoció a un mexicano, se enamoraron y luego de un tiempo se casaron, al poco tiempo lo enviaron al puerto por su trabajo en el área de la pesca y entonces fue como comenzó su andar en Mazatlán, donde aprendió el idioma y la costumbre de los patasaladas. De eso hace ya 19 años.

Puedes leer: Locatarios del Pino Suárez quieren participar en reglamento de Mercados

"Yo llegue a Mazatlán en el 2004, mi esposo es mexicano, originario de Michoacán, a él lo conocí en Holanda, porque estudiamos en la misma universidad, después de andar de novios un tiempo me pidió que nos casáramos y que nos mudáramos a México, luego de un tiempo llegamos acá", recuerda.

Al llegar al puerto se dedicó al hogar y a cuidar a sus dos hijos, que son 100 por ciento mazatlecos, posteriormente empezó a trabajar en una empresa que ofrecía tours a los cruceros turísticos, pero al terminar su contrato hizo un análisis sobre lo que le gustaría conocer como turista de otro país y fue así como juntó lo que había aprendido en los recorridos turísticos con una de las cosas que más ama de su nueva tierra: la comida.

De esta forma nació Flavor Teller, a finales de 2016, una empresa dedicada a dar tours gastronómicos a los visitantes extranjeros, principalmente americanos y canadienses y a partir del 2017 empezó a brindarles la oportunidad de degustar la verdadera gastronomía de Mazatlán, la que se consume en las carretas, en los mercados, en las esquinas, en los pequeños establecimientos que, en la mayoría de las ocasiones, pasan desapercibidos.

En Facebook se encuentra como Flavorteller Food tour. Ahí se puede contactar a Maaike Hoekstra. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Es un halago muy grande que te elijan porque quieren buscar otra experiencia que les acerque al verdadero Mazatlán y cuando regresan ya van solos a esos lugares, sienten la confianza de comer en puestos, cenadurías, fonditas y más que nada se alejan un poco de la zona turística, porque Mazatlán es más allá de eso, cuenta con excelente comida que quizás no está en los grandes y famosos restaurantes, sino que los pequeños puestos, llenos de sabor y calidez de sus creadores".

El proyecto

Ella organiza los recorridos con grupos pequeños, máximo de 8 personas, para brindar un servicio más personalizado, traslada a los turistas en un aurigas y los lleva de un punto a otro, probando los sabores de uno y otro lugar.

Actualmente cuenta con cuatro rutas durante todo el año y una de temporada, que es el Día de Muertos, además de una clase de cocina, todo esto enlazado con la historia de Mazatlán, ya que antes de iniciar con las degustaciones siempre cuenta lo que ofrece la ciudad.

Al contar Mazatlán con una gastronomía muy variada, los turistas comen desde tacos en sus diferentes variedades, tamales, tostadas y mariscos, pero les llama mucho la atención el chilorio, el marlin ahumado, el paté de marlín. Y lo importante es que no nada más les llena el estómago sino también el corazón con las historias auténticas de quienes crean el arte culinario en este puerto.

"Empecé con dos rutas, una del mercado José María Pino Suárez y otra de desayunos en puestos con siete degustaciones, pero poco a poco fui creciendo, hoy tengo dos más, una de tacos con el mismo número de degustaciones y un recorrido por el Parque Industrial Pesquero Alfredo Bonfil, con seis degustaciones de mariscos".

Maaike Hoekstra ofrece a los turistas extranjeros la oportunidad de degustar la verdadera gastronomía mazatleca. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Adoptada por Mazatlán

Con un español muy fluido, en el que incluye modismos y términos muy mazatlecos, Maaike comparte que aquí la gente es muy abierta y directa, ya que recibe a las personas con los brazos abiertos, sin importar de dónde son.

Señala que como migrante se siente muy afortunada de que Mazatlán la haya recibido de esta forma, porque hay otros lugares donde no siempre son bien vistos.

"Realmente Mazatlán me ha recibido con los brazos abiertos y me he podido desarrollar sin ninguna dificultad, claro que echándole ganas, haciendo las cosas como deben ser y eso se siente muy bonito, porque como dice la canción: ‘nací de aquí muy lejos’, en Mazatlán se vive muy a gusto, tienes todas las amenidades, buenísima comida, la gente muy relajada y tranquila. Aquí nacieron y están creciendo mis hijos, entonces ya me siento adoptada por Mazatlán".

Dentro de los mejores

En poco tiempo Maaike logró que la web de viajes más grande y reconocida del mundo, TripAdvisor, volteara a Mazatlán, ya que en el 2021 reconoció los recorridos gastronómicos de su empresa Flavor Teller, por la calificación que le dan los visitantes al puerto.

"Hace dos años TripAdvisor me otorgó el premio de uno de los mejores tours culinarios del mundo, eso fue impresionante, me mandaron un reconocimiento de que a nivel internacional esté concepto existe en muchos lugares y yo tengo muy buenas reseñas".

La Ingeniera Agrónoma de profesión dice que cuando construyó el proyecto tuvo que estudiar la historia de Mazatlán y profesionalizarse para poder ofrecer un buen servicio a sus clientes. En el 2020 se certificó como guía de turistas.

“Siempre he tratado de mejorar y profesionalizar el servicio, porque de cierta forma los guías somos embajadores, el primer contacto que tienen los visitantes con la ciudad. El proyecto no es nada más los tours de comida, sino también tiene qué ver cómo yo aprecio a Mazatlán como mi segundo hogar, que la gente que lo visite, que también sienta ese aprecio, que se den cuenta a través de lo que yo les platico y les muestro que no es un destino cualquiera de sol y playa, sino que tiene su propia historia”, señala.

Con su proyecto ya lleva seis años y le da mucho gusto ver que los turistas, cuando regresan al puerto, regresan a comer a los lugares donde ella los llevó.

Holandesa Maaike Hoekstra, siempre acompañada por un grupo de turistas. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Ya llevamos seis años y lo vi difícil durante la pandemia, que no tuvimos mucha actividad, pero ya este año queda reforzado que Mazatlán es un destino muy popular que a la gente le gusta visitar, el turismo regresa y muchas veces me vuelven a buscar, para mí eso es lo más gratificante, que hayan tenido tan bonita experiencia y que quieran otra más. Hay quienes han hecho todos los tours y la clase de cocina y me piden más".

Y aunque es el turismo americano y canadiense el que solicita sus servicios, Flavor Teller está disponible para todos, principalmente para aquellos que deseen conocer la gastronomía mazatleca desde sus entrañas, con los olores y sabores que le dan vida y que hacen de ella algo único a nivel mundial.

Datos

2016 fue el año en que nació Flavor Teller.

2020 fue el año en que se certificó como guía de turistas.

En redes

En Facebook se encuentra como Flavorteller Food tour. Ahí se puede contactar a Maaike Hoekstra para ser parte de la experiencia gastronómica que ofrece.