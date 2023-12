Luque Rojas prevé que rector interino de la UAS será alguien ligado al PAS

Han pasado 44 días desde que Jesús Madueña Molina fue separado de su cargo como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, resultado de una medida cautelar impuesta por un juez; sobre esto el diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, José Manuel Luque Rojas predice que quien sea nombrado rector interino tendrá cercanía con el Partido Sinaloense.

Cabe recordar que luego de que Madueña fue separado para enfrentar los procesos judiciales en su contra, Robespierre Lizarraga Otero, exdiputado local que logró alcanzar un curul en 2016 representando al PAS, fue nombrado encargado del despacho de rectoría el 18 de octubre, un día después de que el juez dictara la medida cautelar.

En este contexto, el diputado reconoce que hay muchas personas con los perfiles idóneos para liderar la Casa Rosalina; sin embargo, denotó que estos universitarios no serán tomados en cuenta:

"Habría que ver quién cumple con los requisitos de la Ley Orgánica, hay muchos universitarios que cumplen, pero no cumplen con un requisito esencial que yo creo que es parte del problema: es que no necesariamente les tenga confianza el cacicazgo. Si no es de la estricta confianza de Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues por eso el séquito se cierra", comentó.

Luque Rojas recordó que las leyes de la institución educativa indican que al pasar más de 40 días sin que el rector originalmente seleccionado por el Consejo Universitario pueda continuar con sus funciones, se tendrá que otorgar el puesto a alguien más de manera provisional. Esto es planteado en el artículo 25 de la Ley Orgánica.

No obstante, el legislador postuló que el año está por terminar, por lo que no se ha hecho el nombramiento de quien ocupará el cargo que Madueña asumió en el 2021.