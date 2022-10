Luchan por mantener limpio el muelle pesquero en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de las dificultades para mantener la limpieza en los muelles del Parque Bonfil de Mazatlán por parte de la Administración de Refugio Pesquero, durante los últimos años el lugar se mantiene lleno de basura, incluso personas que viven en las colonias aledañas lo utilizan como un basurero público.

El dirigente de Repebac, Francisco Castillo López, manifestó que con el apoyo de la Administración Portuaria Integral del puerto realizan la limpieza en el muelle.

También te puede interesar: Visitantes contaminan el "Mirador de Hernán Cortés" en Chametla

Detalló que la recolección de basura se realiza los viernes, pero para el fin de semana se llena nuevamente, porque llevan basura de las colonias.

“Esto no podía seguir así, ahí nos prestan los camiones, limpiamos con mi gente y ahí estamos, no está tan sucio, porque ahí estoy recogiendo la basura con el apoyo que se me da y hay veces que yo tengo que rentar camiones para poder dar una buena imagen del lugar”, dijo.

A finales de septiembre, cerca de 90 toneladas de basura se retiraron de los muelles del Parque Bonfil, mismas que se generaron días antes de que las embarcaciones camaroneras salieran a la pesca.

Entre la basura, además de material pesquero, se pudo recolectar escombro, troncos de árboles y hasta sanitarios viejos.

Otras medidas

Castillo López comentó que pedirá al director de la Administración Portuaria, Mariel Aquileo Ancona, la autorización para poner las puertas y cerrar el muelle, para con ello evitar que dejen la basura en el sitio.

“Llevan la basura de las colonias, como si fuera basurero, muy seguido la juntamos en bolsas negras, llegan los pepenadores, y las vacían y se llevan las bolsas para venderlas, es un problema que estamos tratando de erradicar en esta zona”, concluyó.