Los sinaloenses me van adorar: Augusto López

Culiacán, Sin.- ¡Los sinaloenses me van adorar! Confiaba Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien de entrada negaba que viniera a Sinaloa a muestrearse como candidato de Morena para el 2024 y el gobernador Rubén Rocha Moya que lo acompañaba en broma le pedía que aceptara que se estaba muestreando.

“Sí, hombre. Diles que sí, que te vas a muestrear. Imagínate tú, si no se muestrea alguien que sale…”, le pedía Rocha Moya y don Augusto contestaba: Bueno, sí ya dice Rubén, pues sí. Saben que hay un refrán que dice que ‘Santo que no es visto, no es adorado…”

El encargado de la política interna del País llegaba manejando una Suburban al Congreso del Estado para socializar la minuta de las reformas que prolongarán la permanencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028, y traía de copiloto al gobernador. Al bajar le llovían preguntas de reporteros.

Desde temprano los diputados lo esperaban. La cita era a las nueve de la mañana y llegó casi una hora tarde y se justificaba que era por la popularidad del gobernador. El diputado del PRI, Ricardo Madrid, estaba desesperado. Cada vez que decían que ya venía corría al estacionamiento, a su llegada nunca se le despegó, incluso, ni siquiera el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, estaba tan pegadito al hombre del poder en el país.

A los medios de comunicación como siempre, primero les pusieron en el ya famoso corralito, “igual que siempre, nos quieren tener como borreguitos”, bromeaban, sin embargo, al rato, discretamente quitaron los listones y barrotes y el espacio quedó libre.

La primera falsa alarma de que llegaba el visitante distinguido fue a las 9:15 horas, todos corrían, finalmente faltaban unos minutos para las diez cuando Augusto López Hernández llegaba enfundado en una guayabera blanca con vivos color tinto, la misma vestimenta traía el gobernador, pero con vivos azules.

Otro que no se le despegaba al secretario de gobernación fue el diputado del PAS, Gene Bojórquez, quien lo seguía cuando empezó a saludar de mano a cada uno de los legisladores locales y federales, la gran ausente fue la senadora Imelda Castro.

El saludo se prolongaba. De los invitados, los primeros en llegar fue la secretaria general del PAS, Angélica Díaz Quiñonez, minutos después hacía acto de presencia, Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidente estatal del PAS y más tarde su líder moral, Héctor Melesio Cuén Ojeda, se sentaban retirados de la mesa donde estaría Augusto López, pero de inmediato se acercaron a ellos para decirles que por órdenes del secretario de Gobierno, estarían frente al presídium, pero cuando pasó frente a ellos, no los saludó, fue después de que concluyó el evento, donde López Hernández se acercó, Cuén le presentó a su esposa, la plática fue breve.

Sin embargo, minutos antes el Secretario de Gobernación aseguraba a los medios de comunicación que no sabía si estaba Cuén en el evento “pero si está ahí, lo voy a saludar con el afecto de siempre”, dijo.

Negaba que él le pidiera al líder moral del PAS que los promocionara en Sinaloa, porque aseguraba que todavía no son tiempos electorales, “ahora nosotros estamos dedicados acompañar al presidente en la tarea de gobernar a este país”.

Incluso como que no le gustaban las frases que se ven en pintas de la capital del estado y que las mandó pintar el líder moral del PAS.

“No las he visto, pero yo no me llamo Agusto, me llamo Augusto, ¿verdad, Rubén?”, dijo, pero agradecía a todos los ciudadanos, a los políticos, “a todos a los que de alguna manera han mostrado simpatía hacia mi persona”.

Al hablar sobre la relación que tiene con Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que lo estima mucho pero que tiene mucho tiempo que no lo ve, incluso, reiteró que él no le solicitó su apoyo, pero negó que no le pedirá que lo siga promocionando y sí le agradece su apoyo.

“Yo soy secretario de Gobernación, no papá de nadie y que cada quien tome sus decisiones y se respeten”, concluyo.