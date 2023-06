López Hernández vuelve a acusar a medios de comunicación de censura y corrupción

Mazatlán, Sin.- Durante su visita por Mazatlán, Adán Augusto López Hernández volvió a acusar a dos medios de comunicación de censura y corrupción y a quienes el aspirante a candidato de la presidencia de la República por Morena los mandó a "volar".

Al llevarse la "asamblea informativa" sobre la consolidación de la Cuarta Transformación, que más bien fue un evento de proselitismo, el ex secretario de Gobernación dijo que cuando ocupaba este puesto Televisa lo "desapareció" al no sacar imágenes suyas cuando sustituyó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.

"Desde aquí, frente a ustedes les digo: no me importan los de Televisa, yo no quiero sus entrevistas porque a mí la única entrevista que me interesa es con ustedes, con el pueblo, con los sinaloense, que se queden con su noticiero, eso sí que no me saquen en sus telenovelas, eso no me gusta a mi".

Que se vayan a volar con sus programas, agregó, luego arremetió contra Latinus, a quienes tachó de ser mercenarios del periodismo.

"Y un periodista que vive de ellos, a quien le pagan muy bien, es gacetillero en turno, no me quiero ni acordar de su apellido porque no vale la pena, a ellos les digo: no les tengo ningún temor y los vamos a seguir denunciando", agregó.

Programas sociales y reformas

Asegurando que no son campañas ni pre campañas y que estos recorridos y encuentros son solo para informar y consolidar la 4T, López Hernández no perdió oportunidad para hacer mención sobre la pensión universal a los adultos mayores que implementó AMLO y que hizo que este programa social fuera constitucional, además de que en enero próximo aumentará de 4 mil 800 pesos mensuales a 6 mil.

Asimismo, anunció que en el 2024 habrá reforma al poder Judicial al mencionar que la justicia en México no tiene nada de justa.

"El año próximo va a haber reforma constitucional al Poder Judicial, porque son unos mercenarios, aquí están los ferrocarrileros, ¿cuántos años tienen pidiendo justicia? En este país desgraciadamente la justicia sigue al servicio de los poderosos, los jueves se venden al mejor postor, la justicia en México no tiene nada de justa y eso es lo que vamos a cambiar", mencionó.

Asistencia

El evento multitudinario se llevó a cabo en la Plazuela República dónde hubo simpatizantes de los municipios de Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, Concordia, Cosalá, San Ignacio y Elota; además de la presencia de líderes magisteriales, líderes del transporte de alquiler y el Frente Ferrocarrilero.

Acompañaron a la corcholata el diputado local, Ambrosio Chávez Chávez, dirigente del comité estatal Que Siga López; la diputada federal, Ana Ayala; la diputada local Rita Fierro; la síndica procuradora de Mazatlán, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz y el regidor Roberto Rodríguez Lizarraga.