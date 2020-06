"Lo más difícil es el miedo de contagiar a otros"

Mazatlán, Sin.- Nayla Velarde Narváez, directora del Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán, todavía no sabe cómo es que pudo contagiarse de Covid-19, tras 17 días de confinamiento y recibir la última prueba de que está libre de coronavirus, ya que siempre acató todas las medidas sanitarias establecidas por el sector salud tanto en su casa como en su labor de funcionaria.

Local Catamaranes, desesperados por el desempleo

El mensaje que ahora doy a los jóvenes es que este virus es real, no como mucha gente que no cree en el Covid-19, es un tema real, hay personas con síntomas y a la vez personas asintomáticas; gracias a Dios a los jóvenes nos favorece mucho nuestra edad, pero no por eso estamos exentos de este virus, si bien podemos hacer asintomáticos, hay algo muy importante que debemos saber, de que podemos ser portadores de este virus y transmitirlo a nuestros seres queridos sin darnos cuenta.

Nayla Velarde Narváez

Dijo que durante su convalecencia como caso asintomático, el tema que más le afectó fue el emocional por el aislamiento y confinamiento, ya que tuvo que pasar alejada de su familia y compañeros de trabajo, a quienes solo veía por videollamadas.

Fue fortaleza física, pero más emocional, el tema de aislamiento es muy difícil para jóvenes que estamos acostumbrados a estar en un entorno familiar, estar alejados de tus seres queridos, pero lo haces de todo corazón para no ponerlos a ellos en riesgo ni peligro.

Nayla Velarde Narváez





Local Desvían el tráfico en la Munich por construcción de canal

Velarde Narváez señala que lo que más le preocupó en todo este tiempo de confinamiento es que su hijo de 6 años o su abuelita o sus padres, con quienes vive, se contagiaran, así que se mantuvo en aislamiento total desde 2 días antes de que le confirmaran su enfermedad.

La primera manifestación de la enfermedad que recuerda, fue un fuerte dolor de cabeza que atribuyó a una intensa jornada laboral; sin embargo, por la responsabilidad que tiene en su cargo como funcionaria, decidió hacerse la prueba al día siguiente y por si acaso, se aisló los siguientes 2 días, hasta que le confirmaron su contagio.

Eso es lo más peligroso, cuando no tenemos síntomas y no nos hacemos un examen responsable podemos seguir contagiando a las personas, en nuestro caso como funcionarios públicos se nos pide una extrema responsabilidad para la ciudadanía.

Nayla Velarde Narváez





Local Concientizan sobre contaminación de esteros, lagunas y playas

Nayla se aisló durante 17 días en su casa, tiempo en que permaneció sola, su único contacto con el exterior fue a través de las redes sociales o videoconferencias que sostenía con su familia y compañeros de trabajo, desde donde coordinaba los trabajos del IMJU.

Necesitamos creerlo, porque si no lo creemos podemos perder las vidas de nuestros seres queridos, el tema del aislamiento es emocional, yo creo que es lo más fuerte de este virus cuando eres asintomático, porque cuando eres sintomático tu salud corre cierto peligro, primero está la salud, pero cuando eres asintomático es un tema emocional y de miedo a que tu familia se contagie.

Nayla Velarde Narváez

En su caso, comentó que ninguno de los integrantes de su familia se contagió ni tampoco sus compañeros del Instituto Municipal de la Juventud, pero mucho tuvo que ver que desde la primera manifestación de la enfermedad se aisló.

A su regreso a las oficinas del IMJU, Nayla Velarde comenta que no se dejó un solo día de trabajar con la página oficial del instituto, manteniendo comunicación con los jóvenes a través de un programa que se llama “IMJU Desde Tu Casa”, donde se comparten cápsulas sobre cocina, ejercicios, tips, faciales para mujeres, tik tok estudiantil, pláticas de sicólogas sobre lo que significa estar encerrados y los efectos del confinamiento, entre otros.

TEXTUAL

Lo más fuerte de este virus cuando eres asintomático es el tema de lo emocional y el miedo a que tu familia se contagie.

Jayla Velarde, Directora del IMJU









Lee más aquí ⬇

Local Mangueros de Escuinapa, en alerta por robo hormiga

Local Discriminan a comunidad rosarense