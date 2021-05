Llegarán vacunas de AstraZeneca para segunda dosis a mayores de 60

Culiacán, Sin.-Una nueva remesa de vacunas de AstraZeneca llegará a Sinaloa la próxima semana, la cual servirá para la aplicación de segunda dosis para personas mayores de 60 años, informó Rafael López Ocaña.

El delegado del IMSS en Sinaloa y coordinador estatal de vacunación contra Covid-19 indicó que se hará el anuncio de este nuevo embarque de forma oficial una vez que las vacunas lleguen a Sinaloa, aunque no se especificó día.

Local Con mayor orden fluye vacunación a adultos de 50 años y embarazadas

“La cuál de acuerdo a la planeación seguramente la próxima semana la estaremos recibiéndola. El delegado de bienestar hará el anuncio oficial porque él está encargado en la logística de implementar los puntos y desde luego el apoyo siempre de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, expuso.

López Ocaña señaló que en el estado ya se tiene un avance importante del total de la población vacunada, por lo que esperan que a la brevedad, se continúe inmunizando a la población de 40 a 49 años de edad.

Externó que la población que ya ha recibido la vacuna son personal de la salud, adultos mayores de 60 años de edad, población de 50 a 59 años, docentes y embarazadas.

Ya no sirven

En Sinaloa se han aplicado alrededor de 925 mil dosis de vacunas contra Covid-19, sin embargo, un total de 170 dosis se han echado a perder por diferentes razones, señaló López Ocaña.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

El funcionario federal mencionó que las vacunas corresponden a las diferentes farmacéuticas, aclarando que las dosis no vienen en mal estado, si no se debe que a la hora de tomar el biológico la jeringa falla y no se puede aplicar.

“De las 925 mil dosis tenemos tan solo 170 que se han echado a perder, y se han echado a perder porque cuando uno toma el biológico al momento la jeringa falla, no es por causa ajena a cualquier error humano”, explicó.

















Lee más aquí:

Local Persiste inconformidad por organización en centros de vacunación

Local El miedo no les impidió vacunarse contra la Covid-19