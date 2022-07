Llegan a Mazatlán elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional a reforzar vigilancia

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y reforzar las operaciones interinstitucionales a fin de inhibir y reducir los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada y otros delitos, este sábado arribaron a Mazatlán un total de 212 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional.

"La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de las Comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, en el Marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, hace del conocimiento que esta fecha, 149 elementos del Ejército Mexicano, arribaron vía terrestre al Municipio de Mazatlán, Sin., integrando la Fuerza de Tarea Regional en el Estado de Sinaloa, en coordinación con 63 elementos de la Guardia Nacional", se lee en un boletín informativo.

También puedes leer: Inician campaña de Atención y Seguridad Turística en Centros de Hospedaje

Se aseguró que esta Fuerza de Tarea Regional cuenta con los elementos humanos y materiales suficientes para responder de manera contundente a cualquier situación, mediante operaciones focalizadas, con alto grado de eficiencia y empleando dispositivos dinámicos y flexibles en los reconocimientos a pie y motorizados; tanto de día como de noche.

Se añade que las actividades que realizarán los integrantes de la Fuerza de Tarea Regional serán en todo momento con estricto apego al estado de Derecho y respeto a los Derechos Humanos.

"Estas actividades reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal para actuar en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades que la sociedad sinaloense demanda", se añadió.

No se trata de una militarización

Al ser cuestionado al respecto, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró que no se trata de una militarización, en cambio, dijo, son ejercicios para salvaguardar la seguridad de los mazatlecos, la cual no solo dependerá del Ejército, sino de todas las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“No, no está militarizado, ese es un tema que merece una atención de altura, no hay militarización en Sinaloa, tenemos nosotros la atención de la seguridad con las policías civiles. ¿Sabes cuantos policías municipales existen? 4500”, aseguró.