Llama el PAN a Quirino atender el momento más crítico de la pandemia en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, advirtió que en Sinaloa se vive en este momento la situación más crítica de la pandemia por Covid-19, por lo que exhortó al gobernador Quirino Ordaz Coppel a implementar medidas urgentes para atender este momento tan complicado.

“El problema está en la parte más crítica ante este rebrote, tenemos que ser muy responsables para que no se incremente más las medidas y no tener pérdidas de vidas humanas, ya en Sinaloa van bastante que han fallecido. Tenemos que cuidarnos para que no se desborde más esta situación”, dijo.

En conferencia de prensa, el líder del albiazul expresó que pese a que la población de 50 y 60 años cuenta con las dosis y los de 40 con una vacuna, en los últimos días se registra un alarmante incremento de casos de coronavirus en la entidad.

"Es un tema muy complicado, lo hemos vivido la mayoría, y aún con las vacunas que ya una buena cantidad de personas han recibido, en los últimos días se ha visto un alarmante crecimiento de casos", señaló.

Dijo que, si bien es cierto que se entiende que la economía no se tiene que frenar, por encima de todo está la salud de las personas, se requiere que se analice a fondo esta situación.

"Entiendo que ya se han tomado algunas medidas, y que de alguna manera ya implementó a través de Protección Civil, la Secretaría de Salud, de las áreas competentes, restricciones, pero necesitamos que se analice de fondo y entendamos que el problema es muy serio, está en la parte más crítica este repunte", señaló.

Consideró que un segundo confinamiento no es la solución a la alza de casos que se registra en la entidad sino la aplicación de pruebas para detectar Covid-19, sanciones a quienes no respeten los protocolos y no permitir aglomeraciones en antros, playas, partidos de futbol y otros eventos.









