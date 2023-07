Llama Coparmex Mazatlán a aplicar la ley para evitar accidentes viales

Mazatlán, Sin.- Ante el nada honroso primer lugar que ocupa Mazatlán en accidentes viales en Sinaloa, es necesario que la autoridad tenga mano dura contra infractores vehiculares.

El presidente de Coparmex Mazatlán, Fernando Valdez Solano, manifestó que se requiere que la autoridad en los diferentes niveles de gobierno aplique la ley, imponga multas y detenga vehículos y motocicletas.

“Que triste ese primer lugar que ganamos, ese no es honroso primer lugar de más accidentes viales, bueno, quién tiene la culpa, nos pudieran poner un agente de Tránsito a cada uno, a cada moto, a cada camión urbano y no alcanzaría, tenemos que hacerlo nosotros, es por eso nuestra campaña de concientización vial y si no funciona, que la autoridad ejerza la ley", dijo.

Valdez Solano recordó que la intercamaral tiene una Campaña de Educación Vial en Mazatlán y este año se tiene que aprovechar para que la autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, la apoye.

“Nosotros como organismo estamos haciendo nuestra Campaña de Educación Vial pensando en la buena voluntad, en que vas a hacernos caso, en que con tu carro no vas a pararte en las rayas de cebra, porque esas son para que pase el peatón, que vas a dar el paso y que el de la moto va usar el casco”, expresó

El presidente de Coparmex reiteró que es importante que la autoridad aplique la ley, que al que no cumpla se le castigue, se multe y se le detenga el carro o la moto.

"Que se le aplique la ley, tenemos que buscar la conciencia, es hacer conciencia lo que estamos promoviendo en la intercamaral y que nos apoye la autoridad para aplicar la ley”, indicó.

Para saber

El martes pasado, el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain, informó que en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública se dio a conocer que Mazatlán se encuentra en primer lugar en accidentes viales y muertes por esta causa, incluso un 10 por ciento por arriba de Culiacán, pese a que la capital del estado cuenta con más del doble de vehículos que este puerto.