Liberan acceso a la escollera del Faro; estaba cerrado desde la pandemia

Mazatlán, Sin.- A casi tres años de que se restringiera el acceso a la escollera de El Faro, este día fueron retiradas las vallas que impedían el ingreso al lugar así como los elementos Secretaría de Seguridad Pública que vigilaban el lugar.

El alcalde Edgar González Zatarain, señaló que tras ver el tema de la prohibición al paso, se encontró que a petición de la Administración del Sistema Portuario Nacional, antes API, cuándo inició la pandemia cerraron el paso con un cerco metálico y se pidió el apoyo de policías municipales para resguardar que nadie entrara.

El argumento de Aispona, agregó, es que el lugar era vandalizado y se hacía un tiradero de basura.

Sin embargo, el primer edil dijo que el municipio no tenía interés en restringir nada, por lo que se ordenó se retiraran a los elementos policíacos, que mucha falta hacen en las calles, y fue hasta entonces que se hizo porque no tenía el conocimiento de lo que estaba pasando, supuestamente.

"Ya no hay (policías), dimos la instrucción de que no hubiera esa restricción ya si la restricción la pone la API es problema de ellos, no vamos a contribuir a un tema de restricción", aseguró.

González Zatarain mencionó que incluso hay procedimientos en cursos por ciudadanos que habían interpuesto denuncias al impedir el libre tránsito, ya que no podían pasar ni automovilistas, motociclistas, ciclistas ni peatones.

Día de la manifestación donde se retiraron las vallas de manera simbólica. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

¿Zona federal?

El munícipe dijo que la discusión es quien tiene jurisdicción o facultad sobre esa área, es decir, si es municipal, estatal o federal; está en el limbo.

"La API dice que la parte del camino les corresponde a ellos, por el tema de la escollera (...) No es municipal nada de ahí (incluido el cerro del Crestón y las antiguas instalaciones de la planta tratadora)", dijo.

Antecedentes

El pasado domingo 22 de enero, el diputado Juan Torres Navarro convocó y realizó una manifestación para defender los recursos y bienes municipales contra las concesiones y la privatización en las faldas del Cerro El Crestón, donde la restricción del paso hacia la escollera fue un punto que se tocó.

En esa ocasión, de manera simbólica, se retiraron las vallas y se marchó por el sendero.

Al respecto, el alcalde precisó que había estado en pláticas telefónicas con el legislador federal sobre el Faro y sus colindancias, donde puntualizó no haber ningún interés en privatizar ningún bien y que el municipio tampoco no ha generado ningún permiso sobre esta área ya que no es de su competencia.