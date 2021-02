Denuncian “ineficiencia” en la Jumapam

Mazatlán, Sin. - Desde el mes de noviembre la red de drenaje empezó a rebosar en el domicilio del señor Atenógenes Muñoz, con dirección en la calle Aquiles Serdán, entre avenida Miguel Alemán y Galeana, en la colonia Centro. Reportó a la Jumapam, acudieron a su domicilio y le dijeron que era necesario romper un tramo de la calle para resolver el problema, pero para eso tenía que realizar antes el pago correspondiente. Lo hizo, pero el problema continúa.

"Tenemos que lavar en lavandería, nos bañamos en la casa de un familiar y usamos desechables, lo menos que podamos usar de agua, porque se hace un tiradero y es un pleito con los vecinos, les digo que yo ya reporté, ya pagué, ya hemos hecho de todo y no arreglan", comentó.

El pago se realizó el 7 de diciembre del año pasado, con un monto de 2 mil 938 pesos y a casi dos meses, no han acudido a reparar el daño. El trabajo a realizar es un cambio de la toma domiciliaria, según aparece en el recibo de pago.

El problema es que deben de limitar el uso de agua en el domicilio, hasta para bañarse, de lo contrario la alcantarilla se empieza a rebosar, lo que ha provocado malestar entre los vecinos, por los malos olores.

Atenógenes denuncia esta ineficiencia de Jumapam y pide que se lleve a cabo la obra a la brevedad posible, ya que pagó hace casi dos meses, o que de plano se le reembolse su dinero, pues ni él ni su familia pueden seguir sobreviviendo en esta situación, limitándose al uso del agua para evitar problemas con los vecinos.





Ya he ido cientos de veces a pedir que vengan a arreglar y sólo me dicen que mañana o que pasado mañana o la semana que entra Atenógenes Muñoz





Él y su familia han optado por no lavar ropa en su domicilio, haciendo gasto en una lavandería. Se bañan en la casa de un familiar, utilizan en su mayoría utensilios desechables, acuden el baño lo mínimo, con tal de evitar usar el agua lo menos posible.

Además del rebosamiento de aguas negras, por la banqueta y parte de la calle, brota humedad, posiblemente por algún tubo roto.

"Los vecinos se echan encima y les digo que yo ya no tengo la culpa, si ya pegué, ya he hecho de todo y es también un robo, porque no me arreglan y tampoco no reembolsan el dinero para yo ir a buscar a otra persona que haga el trabajo", añadió.

