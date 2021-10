Legalización de autos "chocolates" dará certidumbre a familias

Culiacán, Sin.- A nivel nacional, ya se discute la regularización de autos importados, mejor conocidos como "chocolate", mismos que en ocasiones entran al país de manera irregular.

A pesar de que hay diversas empresas y organizaciones que se dedican al empadronamiento de este tipo de autos, algunas defienden la regularización, tal es el caso de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) delegación Sinaloa.

María de la Paz Yáñez, coordinadora estatal de Onappafa, comentó que la regularización de estos autos, traerá mayor certidumbre para la ciudadanía al momento de viajar libremente en carreteras, además de contribuir con el pago de impuestos.

"Nosotros como mexicanos propietarios de un vehículo de esta procedencia vamos a poder tener una mejor libertad para circular en carreteras y aportar nuestros impuestos", comentó.

Aseveró que otro de los beneficios que los mexicanos tendrán al legalizar los autos chocolate, será reforzar la seguridad pública, ya que muchos de los vehículos que entran importados al país, son utilizados para actos ilícitos.

"Estamos a favor de la regularización, pero buscamos que sea una regularización justa, la principal importancia es darle certeza jurídica a los autos americanos", explayó.

El empadronamiento

En Sinaloa, los trámites de empadronamiento se realizan para que los autos "chocolate", puedan salir del estado libremente, la vigencia de este trámite a través de la Onappafa, es de 2 años y al realizarla, automáticamente los datos del empadronador son transferidos a autoridades de carácter estatal.

Esto, con la finalidad de que exista un control de las personas responsables de estos automóviles.

A través del empadronado, también se hace valer una póliza de seguro de daños a terceros; el costo de este procedimiento es una cuota mínima que ronda los 500 pesos.

La coordinadora de Onappafa en Sinaloa asegura que, pese a la legalización de los autos americanos, en México siempre existirá la demanda de importación de estos de vehículos por su bajo costo y buena calidad, por lo que confía siempre habrá trabajo para el empadronamiento.

"Mientras no acaben las necesidades de México, no va a acabar la necesidad de adquirir un vehículo a bajo costo y de buena calidad", Puntualizó.

La Compra - Venta de autos chocolate

A nivel estatal, cientos de personas se dedican a la importación de autos americanos, teniendo como finalidad el sustento familiar.

Jorge, quien se ha dedicado a la compra y venta de este tipo de vehículos, comentó a este medio que al no existir la regularización de estos carros, le es más fácil venderlos, pues al trasladarlos a Sinaloa sus clientes solo realizan el empadronamiento.

"Yo compro un carro, me lo traigo lo uso por unas semanas, lo vendo y me voy por otro, mis clientes tramitan el empadronamiento y es muy sencillo pero con la regularización de los autos en las fronteras, ya no va a ser tan sencillo", manifestó.

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que la regularización no será para todos los autos que ingresen al país, sino que se reconocerá la posesión de los que ya están dentro del territorio nacional a traces de un permiso.

Por este reconocimiento, aquellas personas que tengan en posesión autos con dichas características, deberán tramitar su permiso y los recursos que se obtengan por esta contribución serán empleados en la reparación de vialidades de los 6 estados fronterizos.









